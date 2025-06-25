Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж

Фінал нового, 36 сезону "Сімпсонів" шокував глядачів драматичним поворотом - у сюжеті натякнули на смерть Мардж Сімпсон. Хоча точна причина та час її загибелі не показані, фанати в соцмережах обурені "вбивством" культового персонажа.

Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Шанувальники культового мультсеріалу "Сімпсони" бурхливо відреагували на фінал останнього сезону. В епізоді під назвою "Чужі справи" розповідається про майбутнє родини Сімпсонів, де 35 років потому Ліза згадує про свою "покійну матір".

Цей натяк на смерть Мардж викликав хвилю здивування та емоцій в інтернеті.

Глядачам показують сцену, де Гомер - уже літній - перебуває без Мардж, а Ліза подає скаргу на його житлові умови.

Барт і Ліза возз’єднуються, щоб забрати батька, а Мардж спостерігає за ними з небес. В одному з моментів Ліза читає листа, в якому Мардж просить своїх дітей зберігати міцні стосунки.

Х вибухає коментарями по типу:

«Минуло стільки років, а вони вбили Мардж Сімпсон»;

«ЩО ЗА ЧОРТІВНЯ ВОНИ ВБИЛИ МАРДЖ СІМПСОН?!»

Додатковий резонанс спричинила нещодавня новина про заміну акторки, яка озвучувала одного з найвідоміших персонажів - Мілхауса. Після 35 років 71-річна Памела Гейден залишила серіал, а її замінить Келлі Маклеод - вокалістка гурту Private Life.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що легендарний анімаційний серіал "Сімпсони", який став частиною попкультури ще з 1989 року, продовжить виходити щонайменше до 2029 року. Утім, як повідомив продюсер Метт Селман, кількість епізодів на сезон скоротять із 22 до 17, що дозволить шоу залишатися в ефірі ще чотири сезони, включно з ювілейним, 40-м.