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"Сімпсони" виходитимуть до 2029 року, але епізодів буде менше

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Серіал "Сімпсони" продовжено до 40-го сезону у 2029 році, але кількість епізодів скоротять до 17 за сезон. Це дозволить шоу залишатися в ефірі ще чотири сезони.

"Сімпсони" виходитимуть до 2029 року, але епізодів буде менше

Легендарний анімаційний серіал "Сімпсони", який став частиною попкультури ще з 1989 року, продовжить виходити щонайменше до 2029 року. Утім, як повідомив продюсер Метт Селман, кількість епізодів на сезон скоротять із 22 до 17, що дозволить шоу залишатися в ефірі ще чотири сезони, включно з ювілейним, 40-м. Про це пише УНН із посиланням на NME.

Останній замовлений сезон припаде на 40-річчя серіалу у 2028-2029 році. Однак, хоча серіал зазвичай містить понад 20 епізодів за сезон, у майбутньому їх буде менше. Як повідомляє видання, продюсер шоу підтвердив "скорочення замовлення серій у сезоні, що збільшить тривалість мультфільму до 40 сезонів".

Раніше ми знімали 22 серіали на рік. Протягом наступних чотирьох (сезонів) ми зніматимемо 17 на рік. П’ятнадцять, прем’єра яких відбудеться в Америці на Fox, а потім два ексклюзиви на Disney+. Це все ще робота на повний робочий день 

– пояснив Variety сценарист і продюсер Метт Селман.

36-й сезон "Сімпсонів" завершився у травні цього року, а наступний сезон очікується наприкінці вересня. Шоу транслюватиметься на Disney+ у Великій Британії, а повтори - на E4 та Sky.

Доповнення

Хоча перший сезон тривав лише 13 епізодів, на піку популярності в середині 90-х сезони мали до 25 епізодів кожен. У більшості сезонів з того часу їх було 22, хоча через страйки голлівудських сценаристів у 35-му сезоні їх було 18.

Попри свою тривалість, "Сімпсони" все ще залишаються популярними серед шанувальників, а останній сезон досяг піка в 3 мільйони глядачів завдяки 11-му епізоду під назвою "Епізод з пляшками". Окрім телебачення, серіал також породив багато спін-оффів, включаючи різноманітні відеоігри, тематичний парк та фільм "Сімпсони" 2007 року.

Раніше УНН писав, що телеканал Fox оголосив про продовження популярного мультсеріалу "Сімпсони" на чотири сезони. Це дозволить серіалу досягти рекордної позначки в 40 сезонів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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