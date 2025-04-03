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"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

Київ • УНН

 • 45996 перегляди

Телеканал Fox оголосив про продовження популярного мультсеріалу «Сімпсони» на чотири сезони. Це дозволить серіалу досягти рекордної позначки в 40 сезонів.

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

Популярний анімаційний серіал "Сімпсони" (The Simpsons) продовжиться ще на кілька сезонів. Телеканал Fox оголосив про укладення угоди, яка передбачає 4 сезони випуск нових епізодів. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, попри те, що "Сімпсони" йдуть в ефірі вже 36 сезонів - немає жодних ознак того, що нових сезонів не буде. Адже телеканал Fox оголосив про їхнє продовження.

Компанія підписала угоду, завдяки якій "Сімпсони" зможуть подолати нові рубежі, ставши серіалом, який протримається на екранах протягом 40 сезонів, що є рекордом серед серіалів, що транслюються в прайм-тайм у США.

Майкл Торн, президент Fox Television Network, сказав у своїй заяві: "Ця нова угода відзначає вічну популярність цих культових комедій, а також міцні, плідні відносини, якими ми продовжуємо насолоджуватися з нашими друзями з 20th Television Animation та блискучими творцями - що вдвічі важливіше для Сета цього разу - і неймовірними голосами, що стоять за цією сучасною класикою".

Роб Вейд, генеральний директор Fox Entertainment, додав: "Довгостроковість цієї угоди підтверджує нашу відданість успішному партнерству, яке ми побудували з неймовірною командою Disney. Ця співпраця має і буде продовжувати генерувати значну довгострокову цінність і стратегічно розширювати аудиторію від Fox до Hulu для шанувальників по всьому світу".

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу03.04.25, 11:47 • 150549 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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