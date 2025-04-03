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Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

Київ • УНН

 • 150547 перегляди

Студія Universal дала зелене світло на продовження кіноадаптації мультфільму "Як приборкати дракона 2", премʼєра якої запланована на 11 червня 2027 року.

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

Студія Universal анонсувала другу частину кіноадаптації мультфільму "Як приборкати дракона". Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі 

Студія Universal ще до прем’єри кіноадаптації "Як приборкати дракона", яка вийде 13 червня 2025 року, дала "зелене світло" її продовженню. 

Про це оголосив режисер Дін ДеБлуа під час презентації Universal на CinemaCon. За його словами, премʼєра "Як приборкати дракона 2" запланована на 11 червня 2027 року.

Оригінальна анімаційна трилогія "Як приборкати дракона" зібрала 1,65 млрд доларів у світовому прокаті та отримала чотири номінації на "Оскар". ДеБлуа працює над ігровими версіями як режисер, сценарист і продюсер.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що четверта частина фільму про Людину-павука отримала назву "Spider-Man: Brand New Day", прем'єра запланована на 31 липня 2026. У головних ролях буде Том Голланд.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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