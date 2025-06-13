"Симпсоны" будут выходить до 2029 года, но эпизодов будет меньше

Легендарный анимационный сериал "Симпсоны", который стал частью поп-культуры еще с 1989 года, продолжит выходить как минимум до 2029 года. Впрочем, как сообщил продюсер Мэтт Селман, количество эпизодов на сезон сократят с 22 до 17, что позволит шоу оставаться в эфире еще четыре сезона, включая юбилейный, 40-й. Об этом пишет УНН со ссылкой на NME.

Последний заказанный сезон придется на 40-летие сериала в 2028-2029 году. Однако, хотя сериал обычно содержит более 20 эпизодов за сезон, в будущем их будет меньше. Как сообщает издание, продюсер шоу подтвердил "сокращение заказа серий в сезоне, что увеличит продолжительность мультфильма до 40 сезонов".

Ранее мы снимали 22 сериала в год. В течение следующих четырех (сезонов) мы будем снимать 17 в год. Пятнадцать, премьера которых состоится в Америке на Fox, а затем два эксклюзива на Disney+. Это все еще работа на полный рабочий день – пояснил Variety сценарист и продюсер Мэтт Селман.

36-й сезон "Симпсонов" завершился в мае этого года, а следующий сезон ожидается в конце сентября. Шоу будет транслироваться на Disney+ в Великобритании, а повторы - на E4 и Sky.

Дополнение

Хотя первый сезон длился всего 13 эпизодов, на пике популярности в середине 90-х сезоны имели до 25 эпизодов каждый. В большинстве сезонов с тех пор их было 22, хотя из-за забастовок голливудских сценаристов в 35-м сезоне их было 18.

Несмотря на свою продолжительность, "Симпсоны" все еще остаются популярными среди поклонников, а последний сезон достиг пика в 3 миллиона зрителей благодаря 11-му эпизоду под названием "Эпизод с бутылками". Кроме телевидения, сериал также породил много спин-оффов, включая разнообразные видеоигры, тематический парк и фильм "Симпсоны" 2007 года.

Ранее УНН писал, что телеканал Fox объявил о продлении популярного мультсериала "Симпсоны" на четыре сезона. Это позволит сериалу достичь рекордной отметки в 40 сезонов.