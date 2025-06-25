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Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж

Киев • УНН

 • 4404 просмотра

В финале 36 сезона "Симпсонов" появились намеки на возможную смерть Мардж Симпсон, что вызвало возмущение среди фанатов в социальных сетях. Несмотря на отсутствие прямого подтверждения, будущее семьи Симпсонов представлено с упоминанием о "покойной матери" Лизы.

Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж

Финал нового, 36 сезона "Симпсонов" шокировал зрителей драматическим поворотом - в сюжете намекнули на смерть Мардж Симпсон. Хотя точная причина и время ее гибели не показаны, фанаты в соцсетях возмущены "убийством" культового персонажа.

Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Поклонники культового мультсериала "Симпсоны" бурно отреагировали на финал последнего сезона. В эпизоде под названием "Чужие дела" рассказывается о будущем семьи Симпсонов, где 35 лет спустя Лиза вспоминает о своей "покойной матери". 

Этот намек на смерть Мардж вызвал волну удивления и эмоций в интернете.

Зрителям показывают сцену, где Гомер - уже пожилой - находится без Мардж, а Лиза подает жалобу на его жилищные условия.

Барт и Лиза воссоединяются, чтобы забрать отца, а Мардж наблюдает за ними с небес. В одном из моментов Лиза читает письмо, в котором Мардж просит своих детей сохранять крепкие отношения.

Х взрывается комментариями по типу:

  • «Прошло столько лет, а они убили Мардж Симпсон»;
    • «ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА ОНИ УБИЛИ МАРДЖ СИМПСОН?!»

      Дополнительный резонанс вызвала недавняя новость о замене актрисы, которая озвучивала одного из самых известных персонажей - Милхауса. После 35 лет 71-летняя Памела Хейден покинула сериал, а ее заменит Келли Маклеод - вокалистка группы Private Life.

      Напомним

      Ранее УНН писал, что легендарный анимационный сериал "Симпсоны", который стал частью попкультуры еще с 1989 года, продолжит выходить как минимум до 2029 года. Впрочем, как сообщил продюсер Мэтт Селман, количество эпизодов на сезон сократят с 22 до 17, что позволит шоу оставаться в эфире еще четыре сезона, включая юбилейный, 40-й. 

      Алена Уткина

      Алена Уткина

      КультураУНН Lite
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