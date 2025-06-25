Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж
Киев • УНН
В финале 36 сезона "Симпсонов" появились намеки на возможную смерть Мардж Симпсон, что вызвало возмущение среди фанатов в социальных сетях. Несмотря на отсутствие прямого подтверждения, будущее семьи Симпсонов представлено с упоминанием о "покойной матери" Лизы.
Финал нового, 36 сезона "Симпсонов" шокировал зрителей драматическим поворотом - в сюжете намекнули на смерть Мардж Симпсон. Хотя точная причина и время ее гибели не показаны, фанаты в соцсетях возмущены "убийством" культового персонажа.
Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.
Детали
Поклонники культового мультсериала "Симпсоны" бурно отреагировали на финал последнего сезона. В эпизоде под названием "Чужие дела" рассказывается о будущем семьи Симпсонов, где 35 лет спустя Лиза вспоминает о своей "покойной матери".
Этот намек на смерть Мардж вызвал волну удивления и эмоций в интернете.
Зрителям показывают сцену, где Гомер - уже пожилой - находится без Мардж, а Лиза подает жалобу на его жилищные условия.
Барт и Лиза воссоединяются, чтобы забрать отца, а Мардж наблюдает за ними с небес. В одном из моментов Лиза читает письмо, в котором Мардж просит своих детей сохранять крепкие отношения.
Х взрывается комментариями по типу:
- «Прошло столько лет, а они убили Мардж Симпсон»;
- «ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА ОНИ УБИЛИ МАРДЖ СИМПСОН?!»
Дополнительный резонанс вызвала недавняя новость о замене актрисы, которая озвучивала одного из самых известных персонажей - Милхауса. После 35 лет 71-летняя Памела Хейден покинула сериал, а ее заменит Келли Маклеод - вокалистка группы Private Life.
Напомним
Ранее УНН писал, что легендарный анимационный сериал "Симпсоны", который стал частью попкультуры еще с 1989 года, продолжит выходить как минимум до 2029 года. Впрочем, как сообщил продюсер Мэтт Селман, количество эпизодов на сезон сократят с 22 до 17, что позволит шоу оставаться в эфире еще четыре сезона, включая юбилейный, 40-й.