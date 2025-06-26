Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров

Меджліс намагається залучати країни, які певною мірою зберігають відносини з росією, в тому числі й Туреччину, для повернення кримських політв'язнів, зокрема представників кримськотатарського народу. Проте поки що немає результатів. Про це журналісту УНН повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чубаров прокоментував можливість Туреччини виступати посередником щодо повернення кримських татар.

Ми залучаємо Туреччину. Кожного разу, коли у нас відбуваються зустрічі з високопосадовцями турецькими - сказав Чубаров.

Він зазначив, що минулого тижня він разом з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим приймали участь в роботі 51-й сесії Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва, яка проходила в Стамбулі.

"Мали окрему зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Питання звільнення політв’язнів – це одне з найголовніших питань, які ми обговорюємо з нашими закордонними партнерами. Ми намагаємося залучати країни, які певною мірою зберігають відносини з москвою, в тому числі й Туреччину, але поки що немає результатів", - заявив Чубаров.

На запитання, на скільки складно повертати ув’язнених представників кримськотатарського народу, Чубаров відповів: "Ми як Меджліс приймаємо участь опосередковано в цих переговорах. Ми передаємо списки, уточнюємо їх. В першу чергу, це політв’язні, тобто жителі Криму, які пов’язанні волі за політично вмотивованими, незаконними звинуваченнями".

Чубаров зауважив, що під час крайніх обмінів полоненими з рф не було жодного політв’язня.

При всіх останніх звільненнях, обмінах не було жодного політв’язня. Останні були, коли було звільнено Нарімана Джеляла й потім пізніше Леніє Умерову. А там в (окупованому Криму – ред.) позбавлено волі понад 230 політв’язнів - сказав Чубаров.

Україна повернула з російського полону ще 10 осіб. Серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял

Голова Меджлісу також розповів звільнення яких категорій людей росія відкидає.

"Як ми розуміємо, я тут можу посилатися на Президента Володимира Зеленського, що практично при будь-яких можливостях, коли українська сторона намагається обговорювати питання звільнення громадян України, політв’язнів, то росіяни це відкидають. Три категорії, які вони майже не допускають до обговорення – це воїни підрозділів "Азову", кримські татари й журналісти. Тому тут дуже важко", - заявив Чубаров.

Додамо

Сьогодні, 26 червня з нагоди Дня кримськотатарського прапора перед будівлею МЗС України відбулася урочиста церемонія підняття кримськотатарського прапора за участі керівництва МЗС, лідерів Меджлісу кримськотатарського народу та керівництва Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Під час заходу голова Меджлісу Рефат Чубаров наголосив, що кримськотатарський прапор є символом та знаком неподільністю Криму з українською державою.

"У кримськотатарського народу, в українському суспільстві немає жодних сумнівів в тому, що Крим буде звільнено завдяки мужності Силам оборони України в лавах, яких воюють гідно, зокрема кримські татари. У звільненому Криму кримськотатарський прапор буде майоріти поруч з державним прапором України, як символ кримськотатарської національної автономії у складі незалежної, суверенної української держави", - заявив Чубаров.

Щонайменше 60 людей загинули від репресій в Криму за час російської окупації - КРЦ

Доповнення

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, за весь період окупації кількість політв’язнів та переслідуваних у кримінальних справах досягла 412 в окупованому Криму, 244 з них – представники корінного кримськотатарського народу.