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День кримськотатарського прапора, Всесвітній день холоду: що відзначають 26 червня

Київ • УНН

 • 414 перегляди

26 червня відзначаються чотири важливі події: День кримськотатарського прапора, Міжнародний день на підтримку жертв тортур, День косметолога та День народження зубної щітки. Також сьогодні святкують Всесвітній день холоду та День пам'яті святого преподобного Давида Солунського.

День кримськотатарського прапора, Всесвітній день холоду: що відзначають 26 червня

Сьогодні, 26 червня, відзначається День кримськотатарського прапора, професійне свято святкують косметологи, адже сьогодні День косметолога, а також сьогодні День народження зубної щітки, пише УНН

День кримськотатарського прапора

День кримськотатарського прапора щороку відзначається 26 червня. Це свято встановлено для вшанування національного прапора кримських татар - символу їхньої самобутності, боротьби за права, свободу та повернення на рідну землю.

Вперше прапор було затверджено Курултаєм кримськотатарського народу в 1917 році.

День прапора започаткували у 2010 році кримськотатарські активісти, а після окупації Криму росією у 2014 році це свято набуло ще більшого значення як символ опору.

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Міжнародний день на підтримку жертв тортур

У багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи присвячені Міжнародному дню на підтримку жертв катувань. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 1997 році. 

У 1948 році світова спільнота засудила жорстокі поводження, що принижують гідність і цінність особистості. А у 1975 році прийняли Декларацію, в якій йшла мова про захист людей, які зазнають жорстокого поводження.

На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормами особи, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил.

Тортури та знущання над простими людьми стали огидним символом жорстокості російських агресорів у війні з Україною.

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День косметолога

Вперше слово "косметологія" почали вживати у 20-х роках XX ст. У перекладі з грецької воно значить "мистецтво прикрашати". Та відомості про косметологів зустрічаються ще в історії Стародавнього Риму, яких називали косметами. Цією професією володіли тільки жерці. Вони допомагали жінкам приховувати недоліки шкіри. Жерці виготовляли з різних рослин мазі, які застосовували в лікувальних цілях.

Щоб виглядати привабливо, єгиптянки того часу для вмивання змішували пісок з попелом та товченою цеглою. Для отримання рум’янцю на щоках втирали в шкіру сік ірисів, який внаслідок подразнення надавав їй бажаний колір.

У XVI ст. для нанесення макіяжу запрошували професійних художників. Тому, щоб не стерти фарбу з обличчя, вмивалися якомога рідше.

Першим посібником з косметології вважається знайдений у єгипетській гробниці згорток папірусу, довжина якого сягала більш ніж 20 метрів. На ньому були вказані різні рекомендації по догляду за шкірою. Деякі рецепти того періоду застосовуються й досі.

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День народження зубної щітки

Вперше масовий випуск зубних щіток організував англієць Вільям Едіс 26 червня 1780 року. Тому ця дата тепер знаменує День народження зубної щітки. Перші згадки про зубну щітку було знайдено в історії країн Стародавнього Сходу. Вони мали вигляд палички, виготовленої з дерев, які містять ефірну олію, з одного боку загострені, а з іншого – розмочені. Через деякий час китайці додумалися прикріпити до бамбукової палички щетину сибірської свині. 

У Європі зубна щітка стала популярною в середині XVII ст. У 1840 році Франція та Німеччина почали випускати засоби для чищення зубів, форма яких була більш схожа на сучасну.

1959 рік запам’ятався появою у Швейцарії першої електричної зубної щітки.

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Всесвітній день холоду

26 червня 2019 року світова спільнота вперше відзначила Всесвітній день холоду. Цього дня у 1824 році народився видатний британський науковець, лорд Кельвін Томсон, який створив шкалу температур.

Цей захід присвячений інформуванню громадськості про важливе значення холодильної індустрії в розвитку багатьох напрямків діяльності людства наприклад, медицині та фармацевтиці, харчовій промисловості.

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Церковне свято 

В православному календарі сьогодні день пам’яті святого преподобного Давида Солунського. Святий Давид народився у Солуні (сучасний Салоніки, Греція) в християнській родині. Точна дата його народження невідома, але вважається, що він жив приблизно у IX–X століттях. Уже в молодості Давид відзначався глибокою побожністю, смиренням та прагненням до духовного життя.

Преподобний Давид Солунський зрікся від радощів земного життя, прожив у курені 70 років, перебуваючи в постійній молитві, терплячи спеку й холод. Отримавши від Бога дар чудотворення, багатьох зцілив від хвороб. Святий подвижник був справжнім джерелом віри для багатьох спраглих душ.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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