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День крымскотатарского флага, Всемирный день холода: что отмечают 26 июня

Киев • УНН

 • 120 просмотра

26 июня отмечаются четыре важных события: День крымскотатарского флага, Международный день в поддержку жертв пыток, День косметолога и День рождения зубной щетки. Также сегодня празднуют Всемирный день холода и День памяти святого преподобного Давида Солунского.

День крымскотатарского флага, Всемирный день холода: что отмечают 26 июня

Сегодня, 26 июня, отмечается День крымскотатарского флага, профессиональный праздник отмечают косметологи, ведь сегодня День косметолога, а также сегодня День рождения зубной щетки, пишет УНН

День крымскотатарского флага

День крымскотатарского флага ежегодно отмечается 26 июня. Этот праздник установлен для чествования национального флага крымских татар - символа их самобытности, борьбы за права, свободу и возвращение на родную землю.

Впервые флаг был утвержден Курултаем крымскотатарского народа в 1917 году.

День флага был основан в 2010 году крымскотатарскими активистами, а после оккупации Крыма россией в 2014 году этот праздник приобрел еще большее значение как символ сопротивления.

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Международный день в поддержку жертв пыток

Во многих странах мира проходят различные мероприятия, посвященные Международному дню в поддержку жертв пыток. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 1997 году. 

В 1948 году мировое сообщество осудило жестокое обращение, унижающее достоинство и ценность личности. А в 1975 году приняли Декларацию, в которой шла речь о защите людей, подвергающихся жестокому обращению.

На сегодня международное соглашение поддерживают 162 государства. По ее нормам лица, применяющие пытки, могут подлежать уголовному преследованию на территории любой страны, независимо от места совершения преступления и несмотря на гражданство. С 1988 года начал свою деятельность Комитет против пыток, задача которого заключается в контроле за выполнением странами-участницами этих правил.

Пытки и издевательства над простыми людьми стали отвратительным символом жестокости российских агрессоров в войне с Украиной.

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День косметолога

Впервые слово "косметология" начали употреблять в 20-х годах XX в. В переводе с греческого оно значит "искусство украшать". Но сведения о косметологах встречаются еще в истории Древнего Рима, которых называли косметами. Этой профессией владели только жрецы. Они помогали женщинам скрывать недостатки кожи. Жрецы изготавливали из разных растений мази, которые применяли в лечебных целях.

Чтобы выглядеть привлекательно, египтянки того времени для умывания смешивали песок с пеплом и толченым кирпичом. Для получения румянца на щеках втирали в кожу сок ирисов, который вследствие раздражения придавал ей желаемый цвет.

В XVI в. для нанесения макияжа приглашали профессиональных художников. Поэтому, чтобы не стереть краску с лица, умывались как можно реже.

Первым пособием по косметологии считается найденный в египетской гробнице сверток папируса, длина которого достигала более 20 метров. На нем были указаны различные рекомендации по уходу за кожей. Некоторые рецепты того периода применяются и до сих пор.

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День рождения зубной щетки

Впервые массовый выпуск зубных щеток организовал англичанин Уильям Эдис 26 июня 1780 года. Поэтому эта дата теперь знаменует День рождения зубной щетки. Первые упоминания о зубной щетке были найдены в истории стран Древнего Востока. Они имели вид палочки, изготовленной из деревьев, содержащих эфирное масло, с одной стороны заостренные, а с другой – размоченные. Через некоторое время китайцы додумались прикрепить к бамбуковой палочке щетину сибирской свиньи. 

В Европе зубная щетка стала популярной в середине XVII в. В 1840 году Франция и Германия начали выпускать средства для чистки зубов, форма которых была более похожа на современную.

1959 год запомнился появлением в Швейцарии первой электрической зубной щетки.

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Всемирный день холода

26 июня 2019 года мировое сообщество впервые отметило Всемирный день холода. В этот день в 1824 году родился выдающийся британский ученый, лорд Кельвин Томсон, создавший шкалу температур.

Это мероприятие посвящено информированию общественности о важном значении холодильной индустрии в развитии многих направлений деятельности человечества например, медицине и фармацевтике, пищевой промышленности.

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Церковный праздник 

В православном календаре сегодня день памяти святого преподобного Давида Солунского. Святой Давид родился в Солуни (современные Салоники, Греция) в христианской семье. Точная дата его рождения неизвестна, но считается, что он жил примерно в IX–X веках. Уже в молодости Давид отличался глубокой набожностью, смирением и стремлением к духовной жизни.

Преподобный Давид Солунский отрекся от радостей земной жизни, прожил в шалаше 70 лет, пребывая в постоянной молитве, терпя зной и холод. Получив от Бога дар чудотворения, многих исцелил от болезней. Святой подвижник был настоящим источником веры для многих жаждущих душ.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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