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Популярные в TikTok режимы ухода за кожей почти не дают эффекта - исследование

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Исследования показывают, что популярные в TikTok beauty-режимы имеют минимальную пользу для подростков, а иногда могут даже навредить. Дерматологи предостерегают от чрезмерного использования активных ингредиентов без консультации.

Популярные в TikTok режимы ухода за кожей почти не дают эффекта - исследование

Распространенные среди подростков режимы ухода за кожей, которые активно рекламируются в TikTok, на самом деле имеют минимальную или вообще отсутствующую пользу для кожи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Результаты исследования, опубликованного в журнале Pediatric Dermatology, свидетельствуют: многошаговые уходовые процедуры, которые активно продвигаются инфлюенсерами в TikTok, в большинстве случаев не демонстрируют дерматологической эффективности.

Авторы проанализировали распространенные рекомендации и средства, которыми пользуются подростки, и пришли к выводу, что польза от них – сомнительная, а иногда и потенциально вредная

– пишет The Guardian.

Мы не видим значительных дерматологических преимуществ от этих сложных режимов. Большинство подростков не нуждаются в столь большом количестве продуктов или процедур

– отметила дерматолог и соавтор исследования доктор Анжелика Патель из Университета Майами.

Исследователи обращают внимание, что популярность средств с активными ингредиентами – как кислоты, ретиноиды или ферменты – создает риск раздражения или ухудшения состояния кожи. К тому же такие процедуры часто выбираются без консультации со специалистами.

Подростки видят влиятельных блоггеров с идеальной кожей, и это создает ложное представление о реалистичных ожиданиях. Это вопрос не только ухода, но и ментального здоровья. Стремление к "идеальной" коже часто вызывает тревожность и снижение самооценки

– подчеркнула доктор Патель.

Дополнительно

Исследование также установило, что более 80% девушек в возрасте 13–17 лет в Великобритании регулярно просматривают beauty-контент в TikTok. Большинство из них пытаются повторить советы, которые видят в видео, без профессиональной оценки.

Почему солнцезащитный крем — обязательная часть рутины ухода за кожей14.05.25, 13:23 • 21801 просмотр

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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