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Популярні у TikTok режими догляду за шкірою майже не дають ефекту - дослідження

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Дослідження показують, що популярні в TikTok beauty-режими мають мінімальну користь для підлітків, а іноді можуть навіть нашкодити. Дерматологи застерігають від надмірного використання активних інгредієнтів без консультації.

Популярні у TikTok режими догляду за шкірою майже не дають ефекту - дослідження

Поширені серед підлітків режими догляду за шкірою, які активно рекламуються у TikTok, насправді мають мінімальну або взагалі відсутню користь для шкіри. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Результати дослідження, оприлюдненого в журналі Pediatric Dermatology, свідчать: багатокрокові доглядові процедури, які активно просуваються інфлюенсерами у TikTok, у більшості випадків не демонструють дерматологічної ефективності.

Автори проаналізували поширені рекомендації та засоби, якими користуються підлітки, і дійшли висновку, що користь від них – сумнівна, а іноді й потенційно шкідлива

– пише The Guardian.

Ми не бачимо значних дерматологічних переваг від цих складних режимів. Більшість підлітків не потребують настільки великої кількості продуктів або процедур

– зазначила дерматологиня та співавторка дослідження докторка Анжеліка Патель з Університету Маямі.

Дослідники звертають увагу, що популярність засобів із активними інгредієнтами – як-от кислоти, ретиноїди чи ферменти – створює ризик подразнення або погіршення стану шкіри. До того ж такі процедури часто обираються без жодної консультації з фахівцями.

Підлітки бачать впливових блогерів з ідеальною шкірою, і це створює хибне уявлення про реалістичні очікування. Це питання не лише догляду, а й ментального здоров’я. Прагнення до "ідеальної" шкіри часто викликає тривожність та зниження самооцінки

– підкреслила докторка Патель.

Додатково

Дослідження також встановило, що понад 80% дівчат у віці 13–17 років у Великій Британії регулярно переглядають beauty-контент у TikTok. Більшість з них намагаються повторити поради, які бачать у відео, без фахової оцінки.

Чому сонцезахисний крем — обов’язкова частина рутини догляду за шкірою14.05.25, 13:23 • 21801 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Здоров'яНовини Світу
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Велика Британія
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