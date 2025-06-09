Популярні у TikTok режими догляду за шкірою майже не дають ефекту - дослідження

Поширені серед підлітків режими догляду за шкірою, які активно рекламуються у TikTok, насправді мають мінімальну або взагалі відсутню користь для шкіри. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Результати дослідження, оприлюдненого в журналі Pediatric Dermatology, свідчать: багатокрокові доглядові процедури, які активно просуваються інфлюенсерами у TikTok, у більшості випадків не демонструють дерматологічної ефективності.

Автори проаналізували поширені рекомендації та засоби, якими користуються підлітки, і дійшли висновку, що користь від них – сумнівна, а іноді й потенційно шкідлива

Ми не бачимо значних дерматологічних переваг від цих складних режимів. Більшість підлітків не потребують настільки великої кількості продуктів або процедур

Дослідники звертають увагу, що популярність засобів із активними інгредієнтами – як-от кислоти, ретиноїди чи ферменти – створює ризик подразнення або погіршення стану шкіри. До того ж такі процедури часто обираються без жодної консультації з фахівцями.

Підлітки бачать впливових блогерів з ідеальною шкірою, і це створює хибне уявлення про реалістичні очікування. Це питання не лише догляду, а й ментального здоров’я. Прагнення до "ідеальної" шкіри часто викликає тривожність та зниження самооцінки