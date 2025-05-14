Чому сонцезахисний крем — обов’язкова частина рутини догляду за шкірою

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам
Ексклюзив
07:33 • 18634 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
07:17 • 46257 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

05:56 • 41023 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 51271 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 127163 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 55865 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 157452 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 87868 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
13 травня, 11:29 • 94896 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 87720 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
27%
746мм
Популярнi новини

Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти Угорщини

14 травня, 02:02 • 86293 перегляди

Економіка росії в гіршому стані, ніж звітує москва - Reuters

14 травня, 02:36 • 69294 перегляди

Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі

14 травня, 02:58 • 45236 перегляди

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

14 травня, 04:19 • 60065 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

14 травня, 05:20 • 51716 перегляди
Публікації

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 23704 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 25532 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 35573 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

14 травня, 04:00 • 127132 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 16:08 • 157430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Польща

Київ

Реклама
УНН Lite

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 3998 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 12705 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

06:55 • 22026 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 50990 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 109749 перегляди
Актуальне

Dassault Rafale

Tesla Model Y

9K720 Iskander

«Калібр» (сімейство ракет)

MIM-104 Patriot

Чому сонцезахисний крем — обов’язкова частина рутини догляду за шкірою

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Літо – це не лише море, відпустка та приємний настрій, а й справжнє випробування для шкіри. Ультрафіолет вкрай підступний, адже він спричиняє пігментацію, провокує старіння шкірних покривів, а також може підготувати інші неприємні сюрпризи для людини. Щоб це виключити, потрібно використовувати сонцезахисний крем із відповідними характеристиками та параметрами.

Чому сонцезахисний крем — обов’язкова частина рутини догляду за шкірою

Що таке SPF?

Розшифровка абревіатури SPF – Sun Protector Factor або сонцезахисний фактор. Це унікальний фільтр у складі кремів та інших косметичних засобів, що не дозволяє ультрафіолету проникати у нижні шари шкіри. Чим вищий показник SPF, тим ефективнішим буде захист шкіри. Але не завжди потрібно використовувати найвищі показники, адже під різні завдання є різні параметри.

Коли концентрація SPF низька, тоді це відмінний вибір для холодної пори року. Продукція із високим показником – вибір для літа. При використанні сонцезахисних кремів від бренду Beauty of Joseon можна доповнити щоденну рутину по догляду за шкірою якісною продукцією. Корейський бренд поєднує рослинні екстракти з іншими речовинами, дозволяючи створити сучасне та ефективне рішення.

Навіщо потрібний сонцезахисний крем?

Більшість засобів відрізняються широким спектром дії, що дозволяє захистити шкіру від впливу UVA, UVB, UVC. Це різні ультрафіолетові промені, що мають відмінність у довжині хвилі. Регулярне застосування сонцезахисного крему дозволить вирішити декілька проблем:

  • запобігання старінню шкіри (зморшки, в'ялість та пігментація);
    • зниження ризику раку шкіри;
      • збереження рівного та сяючого тону особи;
        • посилення ефекту антивікового догляду;
          • захист шкіри після косметичних процедур.

            Завдяки такому функціоналу сонцезахисний крем стає не просто інструментом під конкретні ситуації, а вважається елементом повноцінного догляду за обличчям.

            Рівень захисту

            Під різні умови впливу ультрафіолету на шкіру рекомендується вибирати різний крем:

            1. Місто. Коли день буде проведено в тіні, буде використаний головний убір та в цілому організована офісна робота, тоді можна вибрати SPF 30. Це гарантія захисту шкіри, особливо якщо оновлювати крем кожні 2-3 години;
              1. Прогулянки та відвідування пляжу. У літню пору сонце активно протягом усього дня, тому слід вибирати SPF від 50. Крем може бути для тіла, шкіри обличчя або універсальним;
                1. Чутлива чи проблемна шкіра. Вибирати слід SPF 50 з фізичними фільтрами у складі, включаючи діоксид титану чи оксид цинку. Роздратування виключено, причому гарантовано надійний захист.

                  При використанні літнього часу тональної основи бажана наявність у складі SPF.

                  Вибір ідеального крему

                  Якщо з рівнем SPF все зрозуміло, додаткові параметри і характеристики крему потрібно розглянути. Оцінюються фільтри, які можуть бути мінеральними чи фізичними. Вони працюють як дзеркало і відбивають ультрафіолетові промені. Підійдуть для людей з чутливою шкірою та такою, яка схильна до алергії.

                  За бажання купатися крем повинен бути водостійким. Він може витримати 40-80 хвилин контакту з водою, але бажано щоразу оновлювати крем. Текстура та склад вибираються під тип шкіри. Якщо шкіра жирна, тоді має бути позначка некомедогенної. Для сухої шкіри слід вибирати крем, де є гіалуронова кислота, вітаміни та різні олії. Для комбінованої шкіри вибирається зволожуючий крем але без щільної текстури.

                  Лілія Подоляк

                  Лілія Подоляк

                  Новини Бізнесу
                  Brent
                  $65.88
                  Bitcoin
                  $103,843.00
                  S&P 500
                  $5,902.12
                  Tesla
                  $335.92
                  Газ TTF
                  $35.03
                  Золото
                  $3,239.69
                  Ethereum
                  $2,600.21