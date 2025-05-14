Чому сонцезахисний крем — обов’язкова частина рутини догляду за шкірою

Що таке SPF?

Розшифровка абревіатури SPF – Sun Protector Factor або сонцезахисний фактор. Це унікальний фільтр у складі кремів та інших косметичних засобів, що не дозволяє ультрафіолету проникати у нижні шари шкіри. Чим вищий показник SPF, тим ефективнішим буде захист шкіри. Але не завжди потрібно використовувати найвищі показники, адже під різні завдання є різні параметри.

Коли концентрація SPF низька, тоді це відмінний вибір для холодної пори року. Продукція із високим показником – вибір для літа. При використанні сонцезахисних кремів від бренду Beauty of Joseon можна доповнити щоденну рутину по догляду за шкірою якісною продукцією. Корейський бренд поєднує рослинні екстракти з іншими речовинами, дозволяючи створити сучасне та ефективне рішення.

Навіщо потрібний сонцезахисний крем?

Більшість засобів відрізняються широким спектром дії, що дозволяє захистити шкіру від впливу UVA, UVB, UVC. Це різні ультрафіолетові промені, що мають відмінність у довжині хвилі. Регулярне застосування сонцезахисного крему дозволить вирішити декілька проблем:

запобігання старінню шкіри (зморшки, в'ялість та пігментація);

зниження ризику раку шкіри;

збереження рівного та сяючого тону особи;

посилення ефекту антивікового догляду;

захист шкіри після косметичних процедур.

Завдяки такому функціоналу сонцезахисний крем стає не просто інструментом під конкретні ситуації, а вважається елементом повноцінного догляду за обличчям.

Рівень захисту

Під різні умови впливу ультрафіолету на шкіру рекомендується вибирати різний крем:

Місто. Коли день буде проведено в тіні, буде використаний головний убір та в цілому організована офісна робота, тоді можна вибрати SPF 30. Це гарантія захисту шкіри, особливо якщо оновлювати крем кожні 2-3 години; Прогулянки та відвідування пляжу. У літню пору сонце активно протягом усього дня, тому слід вибирати SPF від 50. Крем може бути для тіла, шкіри обличчя або універсальним; Чутлива чи проблемна шкіра. Вибирати слід SPF 50 з фізичними фільтрами у складі, включаючи діоксид титану чи оксид цинку. Роздратування виключено, причому гарантовано надійний захист.

При використанні літнього часу тональної основи бажана наявність у складі SPF.

Вибір ідеального крему

Якщо з рівнем SPF все зрозуміло, додаткові параметри і характеристики крему потрібно розглянути. Оцінюються фільтри, які можуть бути мінеральними чи фізичними. Вони працюють як дзеркало і відбивають ультрафіолетові промені. Підійдуть для людей з чутливою шкірою та такою, яка схильна до алергії.

За бажання купатися крем повинен бути водостійким. Він може витримати 40-80 хвилин контакту з водою, але бажано щоразу оновлювати крем. Текстура та склад вибираються під тип шкіри. Якщо шкіра жирна, тоді має бути позначка некомедогенної. Для сухої шкіри слід вибирати крем, де є гіалуронова кислота, вітаміни та різні олії. Для комбінованої шкіри вибирається зволожуючий крем але без щільної текстури.