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Почему солнцезащитный крем — обязательная часть рутины ухода за кожей

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Лето – это не только море, отпуск и приятное настроение, но и настоящее испытание для кожи. Ультрафиолет крайне коварен, ведь он вызывает пигментацию, провоцирует старение кожных покровов, а также может подготовить другие неприятные сюрпризы для человека. Чтобы это исключить, нужно использовать солнцезащитный крем с соответствующими характеристиками и параметрами.

Почему солнцезащитный крем — обязательная часть рутины ухода за кожей

Что такое SPF?

Расшифровка аббревиатуры SPF – Sun Protector Factor или солнцезащитный фактор. Это уникальный фильтр в составе кремов и других косметических средств, не позволяющий ультрафиолету проникать в нижние слои кожи. Чем выше показатель SPF, тем эффективнее будет защита кожи. Но не всегда нужно использовать самые высокие показатели, ведь под разные задачи есть разные параметры.

Когда концентрация SPF низкая, тогда это отличный выбор для холодного времени года. Продукция с высоким показателем – выбор для лета. При использовании солнцезащитных кремов от бренда Beauty of Joseon можно дополнить ежедневную рутину по уходу за кожей качественной продукцией. Корейский бренд сочетает растительные экстракты с другими веществами, позволяя создать современное и эффективное решение.

Зачем нужен солнцезащитный крем?

Большинство средств отличаются широким спектром действия, позволяющим защитить кожу от воздействия UVA, UVB, UVC. Это разные ультрафиолетовые лучи, имеющие различие в длине волны. Регулярное применение солнцезащитного крема позволит решить несколько проблем:

  • предотвращение старения кожи (морщины, дряблость и пигментация);
    • снижение риска рака кожи;
      • сохранение ровного и сияющего тона лица;
        • усиление эффекта антивозрастного ухода;
          • защита кожи после косметических процедур.

            Благодаря такому функционалу солнцезащитный крем становится не просто инструментом под конкретные ситуации, а считается элементом полноценного ухода за лицом.

            Уровень защиты

            Под разные условия воздействия ультрафиолета на кожу рекомендуется выбирать разный крем:

            1. Город. Когда день будет проведен в тени, будет использован головной убор и в целом организована офисная работа, тогда можно выбрать SPF 30. Это гарантия защиты кожи, особенно если обновлять крем каждые 2-3 часа;
              1. Прогулки и посещение пляжа. В летнее время солнце активно в течение всего дня, поэтому следует выбирать SPF от 50. Крем может быть для тела, кожи лица или универсальным;
                1. Чувствительная или проблемная кожа. Выбирать следует SPF 50 с физическими фильтрами в составе, включая диоксид титана или оксид цинка. Раздражение исключено, причем гарантирована надежная защита.

                  При использовании летнего времени тональной основы желательно наличие в составе SPF.

                  Выбор идеального крема

                  Если с уровнем SPF все понятно, дополнительные параметры и характеристики крема нужно рассмотреть. Оцениваются фильтры, которые могут быть минеральными или физическими. Они работают как зеркало и отражают ультрафиолетовые лучи. Подойдут для людей с чувствительной кожей и такой, которая склонна к аллергии.

                  При желании купаться крем должен быть водостойким. Он может выдержать 40-80 минут контакта с водой, но желательно каждый раз обновлять крем. Текстура и состав выбираются под тип кожи. Если кожа жирная, тогда должна быть отметка некомедогенной. Для сухой кожи следует выбирать крем, где есть гиалуроновая кислота, витамины и различные масла. Для комбинированной кожи выбирается увлажняющий крем, но без плотной текстуры.

                  Лилия Подоляк

                  Лилия Подоляк

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