Как правильно чистить зубы: простые и эффективные советы

Отсутствие надлежащей гигиены может привести к возникновению кариеса и заболеваниям десен. Курение и плохая гигиена ротовой полости повышают риск возникновения раковых заболеваний рта и горла. Ежегодно 20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта, который был основан чтобы привлечь внимание к важности ежедневной рутины по уходу за зубами и деснами. УНН подготовил для вас гайд с простыми правилами по уходу за полостью рта.

Чистите зубы не менее 2 минут дважды в день

Исследования указывают, что продолжительность чистки зубов должна составлять не менее 2 минут. От продолжительности зависит эффективность очистки ротовой полости, что уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен.

Обращайте внимание на технику чистки

Наиболее эффективным методом чистки зубов признано технику Басса. Рекомендации, согласно этой технике, следующие:

- размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов;

- делайте плавные "выметающие" движения от передних к задним зубам;

- жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями;

- не забывайте очищать язык.

Используйте зубную пасту с правильной концентрацией фтора

Содержание фтора всегда должно быть указано на упаковке. Взрослым рекомендуется использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 ppm фторида. Если у вас повышенная чувствительность зубов, не рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие фтор.

Для детей есть специальные детские пасты, однако не всегда необходимо использовать именно их. Дети любого возраста могут пользоваться семейной пастой, если она содержит 1350-1500 ppm фторида. Количество зубной пасты на щетке для детей должно быть размером с горошину.

Используйте зубную нить

Она поможет очистить труднодоступные участки ротовой полости. Собственно, зубная нить нужна не только для того, чтобы удалять остатки пищи. Регулярное использование нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса.

Меняйте зубную щетку раз в 3 месяца

За это время щетка изнашивается, теряется упругость щетинок, поэтому уменьшается эффективность очистки. Кроме того, со временем на щетке накапливаются бактерии, которые в дальнейшем могут вызвать воспаление ротовой полости.

Важно, даже если вы не чувствуете зубную боль, но вас беспокоит запах изо рта, опущение десен или другие проблемы - не медлите с обращением к врачу.