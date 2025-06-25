ПАСЕ: 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам - резолюция

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую жестокое обращение с украинскими пленными и призывающую к политическим переговорам для их освобождения. 95% украинских военных, возвращающихся из российского плена, сообщают о пытках, а только в 2024 году зафиксировано 109 внесудебных казней. Об этом сообщила член Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге приняла резолюцию, призывающую к политическим переговорам с целью ускорения обмена военнопленными по принципу "всех на всех". За документ проголосовали 88 депутатов.

Речь идет о тысячах украинских защитников, находящихся в российском плену – часто без какой-либо информации для семей, без медицинской помощи, под пытками и унижениями. Это не только наши военные, но и тысячи гражданских заложников, которых рф незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и в самой россии. Среди них и дети, которых депортируют, разлучают с родителями, подвергают русификации - подчеркнула Кравчук.

По ее словам, 95% украинских военных, возвращающихся из плена, свидетельствуют о пытках.

Зафиксировано 177 внесудебных казней, из них 109 – только за 2024 год. В то же время Украина, в отличие от агрессора, соблюдает международное гуманитарное право. Это признают и ООН, и ОБСЕ – подчеркнула Кравчук.

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В резолюции ПАСЕ очерчены конкретные призывы к государствам-членам, среди которых:

поддержать политические переговоры по обмену пленными;

активизировать работу Международного Красного Креста;

создать постоянный механизм возвращения раненых и тяжелобольных;

обеспечить реабилитацию освобожденных;

добиться привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, в частности через Международный уголовный суд.

"Это еще один дипломатический шаг, чтобы приблизить день, когда каждый украинец вернется домой. И каждый виновный – предстанет перед судом", – подытожила Кравчук.

Напомним

По данным Associated Press, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 200 украинских военнопленных погибли в российских местах содержания из-за жестокого обращения, пыток и неоказания медицинской помощи.

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