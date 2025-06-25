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ПАСЕ: 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам - резолюция

Киев • УНН

 • 378 просмотра

ПАСЕ осудила жестокое обращение с украинскими пленными, призвав к политическим переговорам. 95% освобожденных военных свидетельствуют о пытках; в 2024 году зафиксировано 109 внесудебных казней.

ПАСЕ: 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам - резолюция

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую жестокое обращение с украинскими пленными и призывающую к политическим переговорам для их освобождения. 95% украинских военных, возвращающихся из российского плена, сообщают о пытках, а только в 2024 году зафиксировано 109 внесудебных казней. Об этом сообщила член Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге приняла резолюцию, призывающую к политическим переговорам с целью ускорения обмена военнопленными по принципу "всех на всех". За документ проголосовали 88 депутатов.

Речь идет о тысячах украинских защитников, находящихся в российском плену – часто без какой-либо информации для семей, без медицинской помощи, под пытками и унижениями. Это не только наши военные, но и тысячи гражданских заложников, которых рф незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и в самой россии. Среди них и дети, которых депортируют, разлучают с родителями, подвергают русификации

- подчеркнула Кравчук.

По ее словам, 95% украинских военных, возвращающихся из плена, свидетельствуют о пытках.

Зафиксировано 177 внесудебных казней, из них 109 – только за 2024 год. В то же время Украина, в отличие от агрессора, соблюдает международное гуманитарное право. Это признают и ООН, и ОБСЕ

– подчеркнула Кравчук.

Украинские пленные рассказали в ПАСЕ о пытках в российском плену31.01.25, 22:07 • 83878 просмотров

В резолюции ПАСЕ очерчены конкретные призывы к государствам-членам, среди которых:

  • поддержать политические переговоры по обмену пленными;
    • активизировать работу Международного Красного Креста;
      • создать постоянный механизм возвращения раненых и тяжелобольных;
        • обеспечить реабилитацию освобожденных;
          • добиться привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, в частности через Международный уголовный суд.

            "Это еще один дипломатический шаг, чтобы приблизить день, когда каждый украинец вернется домой. И каждый виновный – предстанет перед судом", – подытожила Кравчук.

            Напомним

            По данным Associated Press, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 200 украинских военнопленных погибли в российских местах содержания из-за жестокого обращения, пыток и неоказания медицинской помощи.

            Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине24.06.25, 20:47 • 21330 просмотров

            Алена Уткина

            Алена Уткина

            политика
            Парламентская ассамблея Совета Европы
            Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
            Международный комитет Красного Креста
            Украина
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