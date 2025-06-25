ПАРЄ: 95% українських військовополонених зазнають тортур - резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка засуджує жорстоке поводження з українськими полоненими та закликає до політичних переговорів для їх звільнення. 95% українських військових, що повертаються з російського полону повідомляють про тортури, а лише у 2024 році зафіксовано 109 позасудових страт. Про це повідомила членкиня Постійної делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

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Парламентська асамблея Ради Європи у Страсбурзі ухвалила резолюцію, що закликає до політичних переговорів із метою пришвидшення обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". За документ проголосували 88 депутатів.

Йдеться про тисячі українських захисників, які перебувають у російському полоні – часто без жодної інформації для родин, без медичної допомоги, під тортурами та приниженнями. Це не лише наші військові, а й тисячі цивільних заручників, яких рф незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і в самій росії. Серед них і діти, яких депортують, розлучають з батьками, піддають русифікації - підкреслила Кравчук.

За її словами, 95% українських військових, які повертаються з полону, свідчать про тортури.

Зафіксовано 177 позасудових страт, з них 109 – лише за 2024 рік. Водночас Україна, на відміну від агресора, дотримується міжнародного гуманітарного права. Це визнають і ООН, і ОБСЄ – наголосила Кравчук.

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У резолюції ПАРЄ окреслено конкретні заклики до держав-членів, серед яких:

підтримати політичні перемовини щодо обміну полоненими;

активізувати роботу Міжнародного Червоного Хреста;

створити постійний механізм повернення поранених і тяжкохворих;

забезпечити реабілітацію звільнених;

домогтися притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, зокрема через Міжнародний кримінальний суд.

"Це ще один дипломатичний крок, щоб наблизити день, коли кожен українець повернеться додому. І кожен винний – постане перед судом", – підсумувала Кравчук.

Нагадаємо

За даними Associated Press, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 200 українських військовополонених померли в російських місцях утримання через жорстоке поводження, тортури та ненадання медичної допомоги.

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