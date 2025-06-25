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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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ПАРЄ: 95% українських військовополонених зазнають тортур - резолюція

Київ • УНН

 • 548 перегляди

ПАРЄ засудила жорстоке поводження з українськими полоненими, закликавши до політичних переговорів. 95% звільнених військових свідчать про тортури; у 2024 році зафіксовано 109 позасудових страт.

ПАРЄ: 95% українських військовополонених зазнають тортур - резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка засуджує жорстоке поводження з українськими полоненими та закликає до політичних переговорів для їх звільнення. 95% українських військових, що повертаються з російського полону повідомляють про тортури, а лише у 2024 році зафіксовано 109 позасудових страт. Про це повідомила членкиня Постійної делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

Деталі

Парламентська асамблея Ради Європи у Страсбурзі ухвалила резолюцію, що закликає до політичних переговорів із метою пришвидшення обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". За документ проголосували 88 депутатів.

Йдеться про тисячі українських захисників, які перебувають у російському полоні – часто без жодної інформації для родин, без медичної допомоги, під тортурами та приниженнями. Це не лише наші військові, а й тисячі цивільних заручників, яких рф незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і в самій росії. Серед них і діти, яких депортують, розлучають з батьками, піддають русифікації

- підкреслила Кравчук.

За її словами, 95% українських військових, які повертаються з полону, свідчать про тортури.

Зафіксовано 177 позасудових страт, з них 109 – лише за 2024 рік. Водночас Україна, на відміну від агресора, дотримується міжнародного гуманітарного права. Це визнають і ООН, і ОБСЄ

– наголосила Кравчук.

Українські полонені розповіли в ПАРЄ про тортури в російському полоні31.01.25, 22:07 • 83878 переглядiв

У резолюції ПАРЄ окреслено конкретні заклики до держав-членів, серед яких:

  • підтримати політичні перемовини щодо обміну полоненими;
    • активізувати роботу Міжнародного Червоного Хреста;
      • створити постійний механізм повернення поранених і тяжкохворих;
        • забезпечити реабілітацію звільнених;
          • домогтися притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, зокрема через Міжнародний кримінальний суд.

            "Це ще один дипломатичний крок, щоб наблизити день, коли кожен українець повернеться додому. І кожен винний – постане перед судом", – підсумувала Кравчук.

            Нагадаємо

            За даними Associated Press, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 200 українських військовополонених померли в російських місцях утримання через жорстоке поводження, тортури та ненадання медичної допомоги.

            Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні24.06.25, 20:47 • 21619 переглядiв

            Альона Уткіна

            Альона Уткіна

            Політика
            Парламентська асамблея Ради Європи
            Організація з безпеки і співробітництва в Європі
            Міжнародний комітет Червоного Хреста
            Україна
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