Українські полонені розповіли в ПАРЄ про тортури в російському полоні

У Страсбурзі заслухали свідчення українських полонених, які розповіли про випробування, які їм довелося пройти в російській неволі. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, пише УНН.

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Повідомляється, українська делегація за участі представника Координаційного штабу взяла участь у Зимовій пленарній сесій Парламентської асамблеї Ради Європи.

"У рамках сесії відбулися спільні слухання чотирьох комітетів щодо українських військовополонених, журналістів та цивільних осіб, які утримуються в полоні рф. До слова були запрошені визволені з ворожих застінків — Максим Буткевич, Леніє Умєрова та Юліан Пилипей. Вони розповіли про випробування, які їм довелося пройти в російській неволі, системні знущання та тортури", - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У Страсбурзі стартувала зимова сесія ПАРЄ, де Україна буде в центрі уваги. Заплановані дебати щодо справедливого миру, слухання про військовополонених та презентація Львова як молодіжної столиці Європи 2025.