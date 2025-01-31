Українські полонені розповіли в ПАРЄ про тортури в російському полоні
Київ • УНН
На Зимовій пленарній сесії ПАРЄ у Страсбурзі заслухали свідчення трьох звільнених українських полонених. Максим Буткевич, Леніє Умєрова та Юліан Пилипей поділилися досвідом перебування в російській неволі.
У Страсбурзі заслухали свідчення українських полонених, які розповіли про випробування, які їм довелося пройти в російській неволі. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, пише УНН.
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Повідомляється, українська делегація за участі представника Координаційного штабу взяла участь у Зимовій пленарній сесій Парламентської асамблеї Ради Європи.
"У рамках сесії відбулися спільні слухання чотирьох комітетів щодо українських військовополонених, журналістів та цивільних осіб, які утримуються в полоні рф. До слова були запрошені визволені з ворожих застінків — Максим Буткевич, Леніє Умєрова та Юліан Пилипей. Вони розповіли про випробування, які їм довелося пройти в російській неволі, системні знущання та тортури", - йдеться в дописі.
Нагадаємо
У Страсбурзі стартувала зимова сесія ПАРЄ, де Україна буде в центрі уваги. Заплановані дебати щодо справедливого миру, слухання про військовополонених та презентація Львова як молодіжної столиці Європи 2025.