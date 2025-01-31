Украинские пленные рассказали в ПАСЕ о пытках в российском плену
Киев • УНН
На Зимней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге заслушали показания трех освобожденных украинских пленных. Максим Буткевич, Ление Умерова и Юлиан Пилипей поделились опытом пребывания в российской неволе.
В Страсбурге заслушали показания украинских пленных, которые рассказали об испытаниях, которые им пришлось пройти в российской неволе. Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, пишет УНН.
Детали
Сообщается, украинская делегация при участии представителя Координационного штаба приняла участие в Зимней пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
«В рамках сессии состоялись совместные слушания четырех комитетов по украинским военнопленным, журналистам и гражданским лицам, которые удерживаются в плену рф. К слову были приглашены освобожденные из вражеских застенков - Максим Буткевич, Ление Умерова и Юлиан Пилипей. Они рассказали об испытаниях, которые им пришлось пройти в российской неволе, системных издевательствах и пытках», - говорится в сообщении.
Напомним
В Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ, где Украина будет в центре внимания. Запланированы дебаты по справедливому миру, слушания о военнопленных и презентация Львова как молодежной столицы Европы 2025.