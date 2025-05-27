Понад 200 українських військовополонених загинули в російських тюрмах: результати експертиз свідчать про системні тортури - Associated Press

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку
Ексклюзив
08:04 • 9850 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 57620 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 144472 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 131593 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 147229 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 148023 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 105838 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 98102 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 88362 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 82654 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
72%
746мм
Популярнi новини

Німеччина не змінювала обмеження дальності ударів по рф - віцеканцлер

26 травня, 23:45 • 126159 перегляди

Мешканці двох районів Києва у вівторок можуть залишитися без води: пояснення КМДА

27 травня, 00:50 • 59735 перегляди

ISW: росія нарощує виробництво "шахедів" та збільшує запаси ракет, готуючись до тривалої війни проти України та НАТО

27 травня, 01:27 • 47497 перегляди

Відсторонений від виборів президента Румунії проросійський Джорджеску йде з політики - звернення

27 травня, 01:58 • 42096 перегляди

Голова МЗС Німеччини відкинув критику рф після зняття обмежень на далекобійні удари

06:05 • 38250 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 107773 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 498453 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 531313 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 480203 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 569486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Петтері Орпо

Ульф Крістерссон

Йонас Гахр Сторе

Кейр Стармер

Актуальні місця

Швеція

Угорщина

Київ

Данія

Ватикан

Реклама
УНН Lite

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

08:52 • 4184 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

07:08 • 14184 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 45621 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 69514 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 192757 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Дія (сервіс)

Bayraktar TB2

Dassault Rafale

Tesla Model Y

Понад 200 українських військовополонених загинули в російських тюрмах: результати експертиз свідчать про системні тортури - Associated Press

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

З початку вторгнення понад 200 українських військовополонених померли в російських місцях утримання. Експертизи тіл виявили численні сліди насильства, тортур та відсутність медичної допомоги.

Понад 200 українських військовополонених загинули в російських тюрмах: результати експертиз свідчать про системні тортури - Associated Press

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 200 українських військовополонених померли в російських місцях утримання через жорстоке поводження, тортури та ненадання медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування, що опубліковане Associated Press.

Експертизи тіл, повернутих в Україну, виявили численні сліди насильства, що свідчать про жорстоке поводження, тортури та ненадання медичної допомоги

- пише Associated Press (AP).

Деталі

Судово-медичні експерти в Україні виявили на тілах повернутих полонених ознаки тортур, включаючи сліди побиття, опіків та відсутність органів, що може свідчити про спроби приховати причини смерті. Зокрема, у випадку журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, були виявлені сліди тортур та відсутність кількох органів.

Ще один такий випадок – смерть 59-річного українського військовослужбовця Сергія Григор'єва, який потрапив у полон у Маріуполі. Російська сторона повідомила, що він помер від інсульту, однак українська судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала внутрішня кровотеча, спричинена тупою травмою.

Свідчення колишніх полонених підтверджують факти побиття, голодування та відсутності медичної допомоги.

Додатково

За даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених зазнали систематичних тортур, включаючи побиття, електрошоки, удушення та сексуальне насильство. Amnesty International критикує росію за відмову надати доступ правозахисникам до місць утримання полонених.

Україна готує матеріали для звинувачення росії у воєнних злочинах на основі результатів експертиз та свідчень постраждалих.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про виявлення катівень у звільнених від російської окупації містах, таких як Буча, Ізюм та Херсон. У цих місцях були знайдені докази масових вбивств, тортур та інших воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаКримінал та НП
Ізюм
Ассошіейтед Прес
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Маріуполь
Херсон
Brent
$64.21
Bitcoin
$109,699.20
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,325.45
Ethereum
$2,635.72