Понад 200 українських військовополонених загинули в російських тюрмах: результати експертиз свідчать про системні тортури - Associated Press
Київ • УНН
З початку вторгнення понад 200 українських військовополонених померли в російських місцях утримання. Експертизи тіл виявили численні сліди насильства, тортур та відсутність медичної допомоги.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 200 українських військовополонених померли в російських місцях утримання через жорстоке поводження, тортури та ненадання медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування, що опубліковане Associated Press.
Експертизи тіл, повернутих в Україну, виявили численні сліди насильства, що свідчать про жорстоке поводження, тортури та ненадання медичної допомоги
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Судово-медичні експерти в Україні виявили на тілах повернутих полонених ознаки тортур, включаючи сліди побиття, опіків та відсутність органів, що може свідчити про спроби приховати причини смерті. Зокрема, у випадку журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, були виявлені сліди тортур та відсутність кількох органів.
Ще один такий випадок – смерть 59-річного українського військовослужбовця Сергія Григор'єва, який потрапив у полон у Маріуполі. Російська сторона повідомила, що він помер від інсульту, однак українська судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала внутрішня кровотеча, спричинена тупою травмою.
Свідчення колишніх полонених підтверджують факти побиття, голодування та відсутності медичної допомоги.
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За даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених зазнали систематичних тортур, включаючи побиття, електрошоки, удушення та сексуальне насильство. Amnesty International критикує росію за відмову надати доступ правозахисникам до місць утримання полонених.
Україна готує матеріали для звинувачення росії у воєнних злочинах на основі результатів експертиз та свідчень постраждалих.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про виявлення катівень у звільнених від російської окупації містах, таких як Буча, Ізюм та Херсон. У цих місцях були знайдені докази масових вбивств, тортур та інших воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.