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Более 200 украинских военнопленных погибли в российских тюрьмах: результаты экспертиз свидетельствуют о системных пытках - Associated Press

Киев • УНН

 • 692 просмотра

С начала вторжения более 200 украинских военнопленных умерли в российских местах содержания. Экспертизы тел выявили многочисленные следы насилия, пыток и отсутствие медицинской помощи.

Более 200 украинских военнопленных погибли в российских тюрьмах: результаты экспертиз свидетельствуют о системных пытках - Associated Press

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 200 украинских военнопленных умерли в российских местах содержания из-за жестокого обращения, пыток и неоказания медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование, опубликованное Associated Press.

Экспертизы тел, возвращенных в Украину, обнаружили многочисленные следы насилия, свидетельствующие о жестоком обращении, пытках и неоказании медицинской помощи

- пишет Associated Press (AP).

Детали

Судебно-медицинские эксперты в Украине обнаружили на телах возвращенных пленных признаки пыток, включая следы избиения, ожогов и отсутствие органов, что может свидетельствовать о попытках скрыть причины смерти. В частности, в случае журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, были обнаружены следы пыток и отсутствие нескольких органов.

Еще один такой случай – смерть 59-летнего украинского военнослужащего Сергея Григорьева, попавшего в плен в Мариуполе. Российская сторона сообщила, что он умер от инсульта, однако украинская судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение, вызванное тупой травмой.

Свидетельства бывших пленных подтверждают факты избиения, голодания и отсутствия медицинской помощи.

Дополнительно

По данным ООН, 95% освобожденных украинских военнопленных подверглись систематическим пыткам, включая избиения, электрошоки, удушения и сексуальное насилие. Amnesty International критикует россию за отказ предоставить доступ правозащитникам к местам содержания пленных.

Украина готовит материалы для обвинения россии в военных преступлениях на основе результатов экспертиз и показаний пострадавших.

Напомним

Ранее сообщалось об обнаружении пыточных в освобожденных от российской оккупации городах, таких как Буча, Изюм и Херсон. В этих местах были найдены доказательства массовых убийств, пыток и других военных преступлений, совершенных российскими военными.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ВойнаКриминал и ЧП
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