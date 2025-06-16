$41.450.04
47.690.39
uken
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
19:28 • 832 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
13:59 • 23322 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 64884 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 65731 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 78645 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 164230 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 78052 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 76989 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 59890 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 56559 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
57%
748мм
Популярнi новини
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 130172 перегляди
Суд не знайшов підтверджень, що Шабунін брав участь у воєнних діях і зобов’язав активіста сплатити 126 тисяч податкового боргу16 червня, 10:33 • 10306 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком15:30 • 32805 перегляди
Трамп відхилив план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану - AP16:06 • 7776 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень17:56 • 12296 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 130679 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 152102 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 183045 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 254499 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 311314 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень17:56 • 12725 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком15:30 • 33242 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 103561 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 129992 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 88114 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Рада ЄС продовжила санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя росією, до 23 червня 2026 року. Обмежувальні заходи включають заборони на імпорт товарів та інвестиції.

ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік

Рада Європейського Союзу сьогодні вирішила продовжити на рік дію санкцій, запроваджених через незаконну анексію Криму та Севастополя росією, передає УНН із посиланням на Раду ЄС.

Сьогодні Рада (ЄС - ред.) вирішила продовжити санкції, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2026 року

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Обмежувальні заходи, що діють на даний момент, були вперше запроваджені в червні 2014 року та включають заборони на імпорт до ЄС товарів походженням з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя. Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, або для розвідки, дослідження та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.

З 2022 року росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою війною агресії проти України. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону від російської агресії, а також прагне повноцінно впроваджувати свою політику невизнання.

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT11.06.25, 12:53 • 67329 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Європейський Союз
Крим
Україна
Севастополь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9