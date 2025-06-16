ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік

Рада Європейського Союзу сьогодні вирішила продовжити на рік дію санкцій, запроваджених через незаконну анексію Криму та Севастополя росією, передає УНН із посиланням на Раду ЄС.

Сьогодні Рада (ЄС - ред.) вирішила продовжити санкції, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2026 року - йдеться у повідомленні.

Додамо

Обмежувальні заходи, що діють на даний момент, були вперше запроваджені в червні 2014 року та включають заборони на імпорт до ЄС товарів походженням з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя. Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, або для розвідки, дослідження та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.

З 2022 року росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою війною агресії проти України. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону від російської агресії, а також прагне повноцінно впроваджувати свою політику невизнання.

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