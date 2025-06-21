Голова МЗС Ірану у Стамбулі для переговорів з ісламськими країнами
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Стамбула для участі у засіданні Організації ісламського співробітництва, де обговорюватиметься конфлікт Тегерана з Ізраїлем. Напередодні Арагчі заявив, що Іран не відновить переговори щодо ядерної програми, допоки не припиниться "агресія" Ізраїлю.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Стамбула у Туреччині, щоб взяти участь у засіданні Організації ісламського співробітництва (ОІВ), на порядку денному якого переважатиме конфлікт Тегерана з Ізраїлем, що триває, повідомляє dpa, пише УНН.
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Портал новин Iran Nuances, близький до іранського уряду, опублікував фотографії прибуття Арагчі в турецьку столицю для участі в засіданні ради міністрів закордонних справ.
На пропозицію Ірану, зустріч буде присвячена, зокрема, ізраїльським атакам, сказав Арагчі. Він також мав провести переговори із офіційними представниками на полях саміту, повідомив портал.
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За даними турецького інформаційного агентства Anadolu, очікується, що у дводенному саміті візьмуть участь сотні учасників.
Серед них 43 міністри та високопоставлені представники міжнародних організацій, таких як ООН та Ліга арабських держав.
ОІС - це об'єднання 57 держав із переважно мусульманською більшістю.
Зустріч відбулася наступного дня після того, як Арагчі провів у Женеві переговори про дипломатичні рішення конфлікту зі своїми європейськими колегами Йоганном Вадефулем з Німеччини, міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро та Девідом Ламмі з Великої Британії.
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За підсумками зустрічі, як зазначає BBC, Іран заявив, що не відновить переговори щодо своєї ядерної програми, поки його атакують.
Арагчі заявив, що Іран готовий розглянути дипломатію лише після того, як "агресія" Ізраїлю буде зупинена.
Ядерна програма Ірану має мирний характер, наполягав він, а атаки Ізраїлю порушують міжнародне право. Іран, додав він, продовжуватиме "реалізовувати своє законне право на самооборону".
"Я чітко даю зрозуміти, що оборонні можливості Ірану не підлягають обговоренню", - сказав він.
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