Голова МЗС Ірану у Стамбулі для переговорів з ісламськими країнами

$41.690.00
47.860.00
ukru
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
09:38 • 3590 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
07:00 • 28032 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 44961 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 82367 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 167038 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 154118 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 86463 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 94497 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 87502 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 69738 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
96%
749мм
Популярнi новини
Ізраїль ліквідував командира БПЛА, який атакував Ізраїль сотні разів21 червня, 03:34 • 21134 перегляди
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби (відео)04:26 • 22130 перегляди
Міністр оборони Італії сумнівається в доцільності подальшого існування НАТО05:27 • 14275 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"06:19 • 21457 перегляди
Ізраїль вдарив по іранському ядерному об'єкту в Ісфахані07:56 • 27644 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року07:00 • 28008 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 167028 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 154111 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 89877 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 138927 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання07:34 • 11261 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"06:19 • 21675 перегляди
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда20 червня, 16:30 • 27109 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового20 червня, 13:58 • 35548 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок20 червня, 13:19 • 32728 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Голова МЗС Ірану у Стамбулі для переговорів з ісламськими країнами

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Стамбула для участі у засіданні Організації ісламського співробітництва, де обговорюватиметься конфлікт Тегерана з Ізраїлем. Напередодні Арагчі заявив, що Іран не відновить переговори щодо ядерної програми, допоки не припиниться "агресія" Ізраїлю.

Голова МЗС Ірану у Стамбулі для переговорів з ісламськими країнами

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Стамбула у Туреччині, щоб взяти участь у засіданні Організації ісламського співробітництва (ОІВ), на порядку денному якого переважатиме конфлікт Тегерана з Ізраїлем, що триває, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Портал новин Iran Nuances, близький до іранського уряду, опублікував фотографії прибуття Арагчі в турецьку столицю для участі в засіданні ради міністрів закордонних справ.

На пропозицію Ірану, зустріч буде присвячена, зокрема, ізраїльським атакам, сказав Арагчі. Він також мав провести переговори із офіційними представниками на полях саміту, повідомив портал.

Глава МЗС Ірану заявив, що в понеділок зустрінеться в москві з путіним21.06.25, 01:54 • 2892 перегляди

За даними турецького інформаційного агентства Anadolu, очікується, що у дводенному саміті візьмуть участь сотні учасників.

Серед них 43 міністри та високопоставлені представники міжнародних організацій, таких як ООН та Ліга арабських держав.

ОІС - це об'єднання 57 держав із переважно мусульманською більшістю.

Зустріч відбулася наступного дня після того, як Арагчі провів у Женеві переговори про дипломатичні рішення конфлікту зі своїми європейськими колегами Йоганном Вадефулем з Німеччини, міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро та Девідом Ламмі з Великої Британії.

Європейські дипломати закликали Іран продовжити ядерні переговори з США20.06.25, 23:07 • 3388 переглядiв

За підсумками зустрічі, як зазначає BBC, Іран заявив, що не відновить переговори щодо своєї ядерної програми, поки його атакують.

Арагчі заявив, що Іран готовий розглянути дипломатію лише після того, як "агресія" Ізраїлю буде зупинена.

Ядерна програма Ірану має мирний характер, наполягав він, а атаки Ізраїлю порушують міжнародне право. Іран, додав він, продовжуватиме "реалізовувати своє законне право на самооборону".

"Я чітко даю зрозуміти, що оборонні можливості Ірану не підлягають обговоренню", - сказав він.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран готовий "розглянути дипломатичні" варіанти 20.06.25, 22:48 • 7034 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Девід Леммі
Ізраїль
Geneva
Організація Об'єднаних Націй
Тегеран
Франція
Стамбул
Велика Британія
Німеччина
Туреччина
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9