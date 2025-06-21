Глава МИД Ирана в Стамбуле для переговоров с исламскими странами

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Стамбул, Турция, чтобы принять участие в заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), на повестке дня которого будет доминировать продолжающийся конфликт Тегерана с Израилем, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

Портал новостей Iran Nuances, близкий к иранскому правительству, опубликовал фотографии прибытия Арагчи в турецкую столицу для участия в заседании совета министров иностранных дел.

По предложению Ирана, встреча будет посвящена, в частности, израильским атакам, сказал Арагчи. Он также должен был провести переговоры с официальными представителями на полях саммита, сообщил портал.

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По данным турецкого информационного агентства Anadolu, ожидается, что в двухдневном саммите примут участие сотни участников.

Среди них 43 министра и высокопоставленные представители международных организаций, таких как ООН и Лига арабских государств.

ОИС - это объединение 57 государств с преимущественно мусульманским большинством.

Встреча состоялась на следующий день после того, как Арагчи провел в Женеве переговоры о дипломатических решениях конфликта со своими европейскими коллегами Йоханном Вадефулем из Германии, министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Ламми из Великобритании.

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По итогам встречи, как отмечает BBC, Иран заявил, что не возобновит переговоры по своей ядерной программе, пока его атакуют.

Арагчи заявил, что Иран готов рассмотреть дипломатию только после того, как "агрессия" Израиля будет остановлена.

Ядерная программа Ирана носит мирный характер, настаивал он, а атаки Израиля нарушают международное право. Иран, добавил он, будет продолжать "реализовывать свое законное право на самооборону".

"Я четко даю понять, что оборонные возможности Ирана не подлежат обсуждению", - сказал он.

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