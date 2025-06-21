Глава МИД Ирана заявил, что в понедельник встретится в Москве с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует в понедельник, 23 июня, поехать в Москву на переговоры с главой кремля владимиром путиным. Об этом сообщила журналистка NBC News Андреа Митчелл, которая пообщалась с главой МИД Ирана, передает УНН.

Он (Арагчи — прим. Ред.) сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с владимиром путиным - сказала Андреа Митчелл.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль заявил об атаке на ядерные объекты Ирана в рамках операции "Нация львов". Десятки самолетов Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям.

Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция продлится до устранения угрозы.

Военная операция Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана и руководства Корпуса стражей исламской революции готовилась в режиме секретности более восьми месяцев. Она может затянуться на несколько недель.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что владимир путин предложил ему роль посредника в конфликте между Израилем и Ираном. Трамп ответил, что путину следует сначала навести порядок в собственной стране.

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