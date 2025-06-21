Глава МЗС Ірану заявив, що в понеділок зустрінеться в москві з путіним
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує візит до Москви 23 червня для переговорів з Володимиром Путіним. Ця зустріч відбудеться після атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує у понеділок, 23 червня, поїхати до москви на переговори із очільником кремля володимиром путіним. Про це повідомила журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка поспілкувався з головою МЗС Ірану, передає УНН.
Він (Арагчі — прим. Ред.) сказав, що збирається вирушити до Москви в понеділок для зустрічі з володимиром путіним
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль заявив про атаку на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Нація левів". Десятки літаків Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях.
Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.
Військова операція Ізраїлю проти ядерної інфраструктури Ірану та керівництва Корпусу вартових ісламської революції готувалася в режимі таємності понад вісім місяців. Вона може затягтися на кілька тижнів.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що володимир путін запропонував йому роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Трамп відповів, що путіну слід спочатку навести лад у власній країні.
путін пропонує посередництво у близькосхідному конфлікті, відмовляючись припинити війну в Україні - Сибіга19.06.25, 18:47 • 3630 переглядiв