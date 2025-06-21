Глава МЗС Ірану заявив, що в понеділок зустрінеться в москві з путіним

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує у понеділок, 23 червня, поїхати до москви на переговори із очільником кремля володимиром путіним. Про це повідомила журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка поспілкувався з головою МЗС Ірану, передає УНН.

Він (Арагчі — прим. Ред.) сказав, що збирається вирушити до Москви в понеділок для зустрічі з володимиром путіним - сказала Андреа Мітчелл.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль заявив про атаку на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Нація левів". Десятки літаків Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях.

Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.

Військова операція Ізраїлю проти ядерної інфраструктури Ірану та керівництва Корпусу вартових ісламської революції готувалася в режимі таємності понад вісім місяців. Вона може затягтися на кілька тижнів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що володимир путін запропонував йому роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Трамп відповів, що путіну слід спочатку навести лад у власній країні.

путін пропонує посередництво у близькосхідному конфлікті, відмовляючись припинити війну в Україні - Сибіга