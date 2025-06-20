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Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран готов ",рассмотреть дипломатические" варианты

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана возобновить дипломатические обсуждения при условии прекращения агрессии Израиля и привлечения агрессора к ответственности. Это заявление прозвучало после его переговоров в Женеве с главами МИД европейских стран, где обсуждалась возможность новой ядерной сделки.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран готов ",рассмотреть дипломатические" варианты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов "рассмотреть дипломатические вопросы" при условии, что "агрессия Израиля будет прекращена". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Иран готов снова рассмотреть дипломатические вопросы, и как только агрессия будет прекращена, а агрессор будет привлечен к ответственности за совершенные преступления

- сказал Арагчи, выступая перед журналистами после нескольких часов переговоров с министрами иностранных дел европейских стран в Женеве.

Он также добавил, что Иран поддерживает продолжение дискуссии с Великобританией, Францией, Германией и Европейским Союзом и выражает готовность встретиться снова в ближайшее время.

Дополнение

Министры иностранных дел Европы и Ирана встретились, чтобы оценить готовность Тегерана к переговорам по новому, усиленному ядерному соглашению. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, причем США выразили готовность к прямым контактам с Ираном.

Конфликт обострился после атаки Израиля на Иран, которая стала ответом на предыдущие атаки Тегерана. Иран ответил ракетным ударом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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