Глави МЗС Європи та Ірану протестували ґрунт для ядерних переговорів - Reuters

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини (формат Є3), а також Верховний представник ЄС із зовнішньої політики провели в п’ятницю зустріч з іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі, прагнучи оцінити готовність Тегерана повернутися до переговорів щодо нової ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, передає УНН.

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Перед зустріччю в Женеві європейці провели консультації з держсекретарем США Марко Рубіо, який, за словами джерел, висловив готовність Вашингтона до прямих контактів з Іраном. Попри розгляд варіанту приєднання США до ізраїльських ударів по іранських ядерних об’єктах.

Офіційного підтвердження з боку США не прозвучало, однак телеканал CNN із посиланням на американського чиновника повідомив, що президент Дональд Трамп підтримує зусилля союзників щодо дипломатичного шляху вирішення конфлікту та підготовки нової угоди.

Іран не може напряму говорити з американцями, але ми можемо. Ми закликатимемо їх повернутися за стіл переговорів, поки ще є час, і водночас висловимо занепокоєння щодо їхньої ракетної програми, підтримки Росії та незаконного утримання наших громадянр - цитує Reuters одного з європейських дипломатів.

Зустріч у Женеві, що відбулася на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, стала спробою протестувати готовність Тегерана розпочати переговори з європейською трійкою - навіть без участі США - у форматі так званої паралельної дипломатії. Ідеться про нову угоду, яка могла б передбачати посилений нагляд за ядерною діяльністю Ірану та, можливо, обмеження щодо його ракетної програми.

Утім, Іран неодноразово заявляв, що не повернеться до переговорів зі США, поки тривають ізраїльські удари. За оцінками двох європейських дипломатів, Ізраїль не готовий до припинення вогню у найближчий час, що робить поновлення переговорів з Вашингтоном малоймовірним.

Європейці прагнуть якнайшвидше узгодити політичні рамки угоди, щоб добитися хоча б часткових поступок від Ірану та досягти перемир’я перед початком глибших переговорів - зазначив ще один представник дипломатичних кіл.

Попри те, що адміністрація Трампа вимагає повної зупинки збагачення урану Іраном, країни E3 раніше допускали обмежене збагачення в мирних цілях в обмін на жорсткий міжнародний контроль. У п’ятницю президент Франції Еммануель Макрон наблизився до позиції США, заявивши, що нова угода має орієнтуватися на повне припинення збагачення.

На це вже встиг відреагувати іранський представник, який у коментарі Reuters заявив, що Іран готовий обговорювати обмеження, але повну відмову від збагачення відкине, особливо в умовах триваючих атак з боку Ізраїлю.

У своїй промові на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві Аракчі звинуватив Ізраїль у "зраді дипломатії", у той час як ізраїльський посол висловив "рішучий протест" проти виступу іранського міністра.

Женева має символічне значення - саме тут у 2013 році було укладено першу домовленість між Іраном та світовими державами про обмеження ядерної програми в обмін на послаблення санкцій, яка згодом переросла в повноцінну ядерну угоду 2015 року.

Окремі переговори між Іраном і США зірвалися після початку операції "Нація левів", яку Ізраїль розпочав проти іранських ядерних та ракетних об’єктів 12 червня.

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Очікувати прориву від переговорів у Женеві дипломати не наважуються, однак наголошують: навіть після завершення воєнного конфлікту ядерне питання залишиться невирішеним, адже Іран усе ще володіє необхідними технологіями.

За словами джерел, президент Трамп протягом двох тижнів має ухвалити рішення щодо участі США у військовій кампанії Ізраїлю. Європейці тим часом прагнуть використати кожен шанс, аби втримати дипломатичний канал відкритим.

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Нагадаємо

Конфлікт загострився після атаки Ізраїлю на Іран, яка стала відповіддю на попередні атаки Тегерана. Іран відповів ракетним ударом.