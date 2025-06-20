Главы МИД Европы и Ирана прощупали почву для ядерных переговоров - Reuters

$41.690.06
47.860.04
ukenru
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
16:46 • 4298 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
13:11 • 20821 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
12:29 • 83286 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
11:31 • 51447 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 78943 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 79124 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 67664 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 44635 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 38038 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 46399 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+17°
5.2м/с
59%
750мм
Популярные новости
Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ20 июня, 08:11 • 68686 просмотра
Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго20 июня, 08:27 • 63985 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 98686 просмотра
Трамп полагается на узкий круг советников при обдумывании вопроса ударов по Ирану - СМИ20 июня, 10:08 • 65634 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 89948 просмотра
публикации
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)12:29 • 83277 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома11:55 • 46144 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 90685 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 99429 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 78940 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду16:30 • 8214 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома13:58 • 19027 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года11:44 • 25284 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов20 июня, 10:45 • 28502 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 73568 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Instagram

Главы МИД Европы и Ирана прощупали почву для ядерных переговоров - Reuters

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Министры иностранных дел Европы и Ирана встретились, чтобы оценить готовность Тегерана к переговорам по новому, усиленному ядерному соглашению. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, причем США выразили готовность к прямым контактам с Ираном.

Главы МИД Европы и Ирана прощупали почву для ядерных переговоров - Reuters

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии (формат Е3), а также Верховный представитель ЕС по внешней политике провели в пятницу встречу с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи, стремясь оценить готовность Тегерана вернуться к переговорам по новому ядерному соглашению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

Перед встречей в Женеве европейцы провели консультации с госсекретарем США Марко Рубио, который, по словам источников, выразил готовность Вашингтона к прямым контактам с Ираном. Несмотря на рассмотрение варианта присоединения США к израильским ударам по иранским ядерным объектам.

Официального подтверждения со стороны США не прозвучало, однако телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что президент Дональд Трамп поддерживает усилия союзников по дипломатическому пути разрешения конфликта и подготовки нового соглашения.

Иран не может напрямую говорить с американцами, но мы можем. Мы будем призывать их вернуться за стол переговоров, пока еще есть время, и одновременно выразим обеспокоенность по поводу их ракетной программы, поддержки России и незаконного удержания наших граждан.

- цитирует Reuters одного из европейских дипломатов.

Встреча в Женеве, состоявшаяся на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, стала попыткой протестировать готовность Тегерана начать переговоры с европейской тройкой - даже без участия США - в формате так называемой параллельной дипломатии. Речь идет о новом соглашении, которое могло бы предусматривать усиленный надзор за ядерной деятельностью Ирана и, возможно, ограничения по его ракетной программе.

Впрочем, Иран неоднократно заявлял, что не вернется к переговорам с США, пока продолжаются израильские удары. По оценкам двух европейских дипломатов, Израиль не готов к прекращению огня в ближайшее время, что делает возобновление переговоров с Вашингтоном маловероятным.

Европейцы стремятся как можно скорее согласовать политические рамки соглашения, чтобы добиться хотя бы частичных уступок от Ирана и достичь перемирия перед началом более глубоких переговоров

- отметил еще один представитель дипломатических кругов.

Несмотря на то, что администрация Трампа требует полной остановки обогащения урана Ираном, страны E3 ранее допускали ограниченное обогащение в мирных целях в обмен на жесткий международный контроль. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон приблизился к позиции США, заявив, что новое соглашение должно ориентироваться на полное прекращение обогащения.

На это уже успел отреагировать иранский представитель, который в комментарии Reuters заявил, что Иран готов обсуждать ограничения, но полный отказ от обогащения отвергнет, особенно в условиях продолжающихся атак со стороны Израиля.

В своей речи на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве Аракчи обвинил Израиль в "предательстве дипломатии", в то время как израильский посол выразил "решительный протест" против выступления иранского министра.

Женева имеет символическое значение - именно здесь в 2013 году было заключено первое соглашение между Ираном и мировыми державами об ограничении ядерной программы в обмен на ослабление санкций, которое впоследствии переросло в полноценное ядерное соглашение 2015 года.

Отдельные переговоры между Ираном и США сорвались после начала операции "Нация львов", которую Израиль начал против иранских ядерных и ракетных объектов 12 июня.

Подземные ядерные объекты Ирана: какая бомба способна их уничтожить20.06.25, 15:30 • 1958 просмотров

Ожидать прорыва от переговоров в Женеве дипломаты не решаются, однако подчеркивают: даже после завершения военного конфликта ядерный вопрос останется нерешенным, ведь Иран все еще обладает необходимыми технологиями.

По словам источников, президент Трамп в течение двух недель должен принять решение об участии США в военной кампании Израиля. Европейцы тем временем стремятся использовать каждый шанс, чтобы удержать дипломатический канал открытым.

Воздушная война между Израилем и Ираном вступает во вторую неделю на фоне продвижения Европой дипломатии20.06.25, 09:22 • 2910 просмотров

Напомним

Конфликт обострился после атаки Израиля на Иран, которая стала ответом на предыдущие атаки Тегерана. Иран ответил ракетным ударом.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Израиль
Женева
Reuters
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Тегеран
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9