Главы МИД Европы и Ирана прощупали почву для ядерных переговоров - Reuters

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии (формат Е3), а также Верховный представитель ЕС по внешней политике провели в пятницу встречу с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи, стремясь оценить готовность Тегерана вернуться к переговорам по новому ядерному соглашению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

Перед встречей в Женеве европейцы провели консультации с госсекретарем США Марко Рубио, который, по словам источников, выразил готовность Вашингтона к прямым контактам с Ираном. Несмотря на рассмотрение варианта присоединения США к израильским ударам по иранским ядерным объектам.

Официального подтверждения со стороны США не прозвучало, однако телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что президент Дональд Трамп поддерживает усилия союзников по дипломатическому пути разрешения конфликта и подготовки нового соглашения.

Иран не может напрямую говорить с американцами, но мы можем. Мы будем призывать их вернуться за стол переговоров, пока еще есть время, и одновременно выразим обеспокоенность по поводу их ракетной программы, поддержки России и незаконного удержания наших граждан. - цитирует Reuters одного из европейских дипломатов.

Встреча в Женеве, состоявшаяся на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, стала попыткой протестировать готовность Тегерана начать переговоры с европейской тройкой - даже без участия США - в формате так называемой параллельной дипломатии. Речь идет о новом соглашении, которое могло бы предусматривать усиленный надзор за ядерной деятельностью Ирана и, возможно, ограничения по его ракетной программе.

Впрочем, Иран неоднократно заявлял, что не вернется к переговорам с США, пока продолжаются израильские удары. По оценкам двух европейских дипломатов, Израиль не готов к прекращению огня в ближайшее время, что делает возобновление переговоров с Вашингтоном маловероятным.

Европейцы стремятся как можно скорее согласовать политические рамки соглашения, чтобы добиться хотя бы частичных уступок от Ирана и достичь перемирия перед началом более глубоких переговоров - отметил еще один представитель дипломатических кругов.

Несмотря на то, что администрация Трампа требует полной остановки обогащения урана Ираном, страны E3 ранее допускали ограниченное обогащение в мирных целях в обмен на жесткий международный контроль. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон приблизился к позиции США, заявив, что новое соглашение должно ориентироваться на полное прекращение обогащения.

На это уже успел отреагировать иранский представитель, который в комментарии Reuters заявил, что Иран готов обсуждать ограничения, но полный отказ от обогащения отвергнет, особенно в условиях продолжающихся атак со стороны Израиля.

В своей речи на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве Аракчи обвинил Израиль в "предательстве дипломатии", в то время как израильский посол выразил "решительный протест" против выступления иранского министра.

Женева имеет символическое значение - именно здесь в 2013 году было заключено первое соглашение между Ираном и мировыми державами об ограничении ядерной программы в обмен на ослабление санкций, которое впоследствии переросло в полноценное ядерное соглашение 2015 года.

Отдельные переговоры между Ираном и США сорвались после начала операции "Нация львов", которую Израиль начал против иранских ядерных и ракетных объектов 12 июня.

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Ожидать прорыва от переговоров в Женеве дипломаты не решаются, однако подчеркивают: даже после завершения военного конфликта ядерный вопрос останется нерешенным, ведь Иран все еще обладает необходимыми технологиями.

По словам источников, президент Трамп в течение двух недель должен принять решение об участии США в военной кампании Израиля. Европейцы тем временем стремятся использовать каждый шанс, чтобы удержать дипломатический канал открытым.

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Напомним

Конфликт обострился после атаки Израиля на Иран, которая стала ответом на предыдущие атаки Тегерана. Иран ответил ракетным ударом.