Подземные ядерные объекты Ирана: какая бомба способна их уничтожить

Иран построил свой важнейший объект по обогащению ядерного урана, Фордо, глубоко внутри горы, чтобы защитить его от атак. Но Соединенные Штаты имеют бомбу, которая, по мнению экспертов, вероятно, может достичь подземного объекта. Президент Дональд Трамп рассматривает план ее использования, пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Только американские военные имеют 14-тонную ракету GBU-57, или ракету массивного боеприпаса, которая может быть способна уничтожить Фордо. Военно-воздушные силы США начали разрабатывать GBU-57/B, которую также называют разрушителем бункеров, в 2004 году специально для атаки на ядерные объекты глубоко под горами.

Другие американские разрушители бункеров, такие как BLU-109 и GBU-28, не способны проникнуть сквозь толстые слои грунта, скал и бетона, защищающие Фордо.

По некоторым данным, GBU-57/B может пробить около 7,6 метра высокопрочного бетона, но она может проникать гораздо дальше сквозь менее стойкие материалы.

Иран годами разрабатывает новые технологии бетонирования в своих исследовательских центрах и университетах. Непонятно, какие комбинации бетона окружают объект.

Максимальная глубина проникновения любого разрушителя бункеров зависит от типа подземного материала, с которым сталкивается бомба.

GBU-57/B может перевозить 2273 кг взрывчатки, которая подрывается специализированным детонатором, который можно запрограммировать на срабатывание на разной глубине. Эта бомба может пройти около 60 метров сквозь тип бетона, который часто используется для строительства фундаментов.

Одной бомбы будет недостаточно, чтобы достичь обогатительного объекта. Лишь несколько волн атак могут достичь такой глубины. По некоторым оценкам, объект находится на 9 метров глубже или более.

Американские военные пришли к выводу, что одна бомба не разрушит объект Фордо сама по себе. Чтобы уничтожить его, атака должна была бы происходить волнами, когда бомбардировщики один за другим сбрасывают бомбы в одну и ту же яму. Военные и геологические эксперты говорят, что это может быть осуществимо, но миссия полна рисков.

Могут быть дополнительные туннели или объекты, которые закопаны еще глубже в гору – сказала директор Проекта по ядерным вопросам в Центре стратегических и международных исследований Хизер Уильямс.

Еще больше неопределенности добавляет то, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посетил объект, заявил на прошлой неделе, что он находится на глубине 800 метров под землей. Но, возможно, он говорил в общих чертах, и большинство оценок показывают, что он находится на глубине от 400 до 500 метров под поверхностью горы.

Размер и вес GBU-57 означают, что только американский бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit может нести его на миссию. Хотя Израиль имеет истребители, он не разработал тяжелых бомбардировщиков, способных нести взрывчатку.

Когда GBU-57 приближается к своей цели, поддерживая скорость примерно 800 км в час, двери в брюхе бомбардировщика открываются, чтобы сбросить бомбу.

GBU-57/B весит столько же, сколько школьный автобус. Бомба раньше была испытана лишь раз и никогда не использовалась в боевых действиях.

После развертывания бомбы она использует GPS для достижения цели. Это позволяет ей ориентироваться с высокой точностью, чтобы несколько видов оружия могли поразить одно и то же место.

Бомба падает на землю с почти сверхзвуковой скоростью. Во время удара ее закругленная головка распределяет начальную силу разрушения по стальному корпусу, позволяя ей достичь цели целой.

Дополнение

Международное агентство по атомной энергии сообщило о повреждениях ключевых зданий на ядерном объекте в Хондаби, Иран, в результате израильских ударов. Отмечено, что дистилляционная установка также пострадала, тогда как МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации.