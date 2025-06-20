Подземные ядерные объекты Ирана: какая бомба способна их уничтожить

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
12:29 • 8582 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
11:31 • 14093 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
08:30 • 45894 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
08:20 • 61609 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
07:30 • 57380 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 41758 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 36662 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 45948 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 99180 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 95617 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
50%
750мм
Популярные новости
В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины20 июня, 06:30 • 36439 просмотра
Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ08:11 • 34649 просмотра
Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго08:27 • 29912 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"09:10 • 33382 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка10:11 • 24065 просмотра
публикации
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)12:29 • 8508 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома11:55 • 12083 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка10:11 • 24284 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"09:10 • 33692 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
08:30 • 45864 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года11:44 • 8860 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов10:45 • 14035 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 62833 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 84551 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 204457 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Instagram

Подземные ядерные объекты Ирана: какая бомба способна их уничтожить

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Иранский ядерный объект Фордо расположен глубоко в горах для защиты от атак. США рассматривают план использования 14-тонной "разрушителя бункеров" GBU-57, способной проникать сквозь толстые слои защиты, но для полного уничтожения объекта потребуется волна атак.

Подземные ядерные объекты Ирана: какая бомба способна их уничтожить

Иран построил свой важнейший объект по обогащению ядерного урана, Фордо, глубоко внутри горы, чтобы защитить его от атак. Но Соединенные Штаты имеют бомбу, которая, по мнению экспертов, вероятно, может достичь подземного объекта. Президент Дональд Трамп рассматривает план ее использования, пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Только американские военные имеют 14-тонную ракету GBU-57, или ракету массивного боеприпаса, которая может быть способна уничтожить Фордо. Военно-воздушные силы США начали разрабатывать GBU-57/B, которую также называют разрушителем бункеров, в 2004 году специально для атаки на ядерные объекты глубоко под горами.

Другие американские разрушители бункеров, такие как BLU-109 и GBU-28, не способны проникнуть сквозь толстые слои грунта, скал и бетона, защищающие Фордо.

По некоторым данным, GBU-57/B может пробить около 7,6 метра высокопрочного бетона, но она может проникать гораздо дальше сквозь менее стойкие материалы.

Иран годами разрабатывает новые технологии бетонирования в своих исследовательских центрах и университетах. Непонятно, какие комбинации бетона окружают объект.

Максимальная глубина проникновения любого разрушителя бункеров зависит от типа подземного материала, с которым сталкивается бомба.

GBU-57/B может перевозить 2273 кг взрывчатки, которая подрывается специализированным детонатором, который можно запрограммировать на срабатывание на разной глубине. Эта бомба может пройти около 60 метров сквозь тип бетона, который часто используется для строительства фундаментов.

Одной бомбы будет недостаточно, чтобы достичь обогатительного объекта. Лишь несколько волн атак могут достичь такой глубины. По некоторым оценкам, объект находится на 9 метров глубже или более.

Американские военные пришли к выводу, что одна бомба не разрушит объект Фордо сама по себе. Чтобы уничтожить его, атака должна была бы происходить волнами, когда бомбардировщики один за другим сбрасывают бомбы в одну и ту же яму. Военные и геологические эксперты говорят, что это может быть осуществимо, но миссия полна рисков.

Могут быть дополнительные туннели или объекты, которые закопаны еще глубже в гору

– сказала директор Проекта по ядерным вопросам в Центре стратегических и международных исследований Хизер Уильямс.

Еще больше неопределенности добавляет то, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посетил объект, заявил на прошлой неделе, что он находится на глубине 800 метров под землей. Но, возможно, он говорил в общих чертах, и большинство оценок показывают, что он находится на глубине от 400 до 500 метров под поверхностью горы.

Размер и вес GBU-57 означают, что только американский бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit может нести его на миссию. Хотя Израиль имеет истребители, он не разработал тяжелых бомбардировщиков, способных нести взрывчатку.

Когда GBU-57 приближается к своей цели, поддерживая скорость примерно 800 км в час, двери в брюхе бомбардировщика открываются, чтобы сбросить бомбу.

GBU-57/B весит столько же, сколько школьный автобус. Бомба раньше была испытана лишь раз и никогда не использовалась в боевых действиях.

После развертывания бомбы она использует GPS для достижения цели. Это позволяет ей ориентироваться с высокой точностью, чтобы несколько видов оружия могли поразить одно и то же место.

Бомба падает на землю с почти сверхзвуковой скоростью. Во время удара ее закругленная головка распределяет начальную силу разрушения по стальному корпусу, позволяя ей достичь цели целой.

Дополнение

Международное агентство по атомной энергии сообщило о повреждениях ключевых зданий на ядерном объекте в Хондаби, Иран, в результате израильских ударов. Отмечено, что дистилляционная установка также пострадала, тогда как МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Израиль
Northrop Grumman B-2 Spirit
Международное агентство по атомной энергии
Нью-Йорк Таймс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9