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Підземні ядерні об’єкти Ірану: яка бомба здатна знищити їх

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Іранський ядерний об'єкт Фордо розташований глибоко в горах для захисту від атак. США розглядають план використання 14-тонної "руйнівника бункерів" GBU-57, здатної проникати крізь товсті шари захисту, але для повного знищення об'єкта знадобиться хвиля атак.

Підземні ядерні об’єкти Ірану: яка бомба здатна знищити їх

Іран побудував свій найважливіший об'єкт зі збагачення ядерного урану, Фордо, глибоко всередині гори, щоб захистити його від атак. Але Сполучені Штати мають бомбу, яка, на думку експертів, ймовірно, може досягти підземного об'єкта. Президент Дональд Трамп розглядає план її використання, пише УНН з посиланням на New York Times.

Деталі

Тільки американські військові мають 14-тонну ракету GBU-57, або ракету масивного боєприпасу, яка може бути здатною знищити Фордо. Військово-повітряні сили США почали розробляти GBU-57/B, яку також називають руйнівником бункерів, у 2004 році спеціально для атаки на ядерні об'єкти глибоко під горами.

Інші американські руйнівники бункерів, такі як BLU-109 та GBU-28, не здатні проникнути крізь товсті шари ґрунту, скель та бетону, що захищають Фордо.

За деякими даними, GBU-57/B може пробити близько 7,6 метра високоміцного бетону, але вона може долати набагато далі крізь менш стійкі матеріали.

Іран роками розробляє нові технології бетонування у своїх дослідницьких центрах та університетах. Незрозуміло, які комбінації бетону оточують об'єкт.

Максимальна глибина проникнення будь-якого руйнувальника бункерів залежить від типу підземного матеріалу, з яким стикається бомба.

GBU-57/B може перевозити 2273 кг вибухівки, яка підривається спеціалізованим детонатором, який можна запрограмувати на спрацьовування на різній глибині. Ця бомба може пройти близько 60 метрів крізь тип бетону, який часто використовується для будівництва фундаментів.

Однієї бомбою буде недостатньо, щоб досягти збагачувального об'єкта. Лише кілька хвиль атак можуть досягти такої глибини. За деякими оцінками, об'єкт знаходиться на 9 метрів глибше або більше.

Американські військові дійшли висновку, що одна бомба не зруйнує об'єкт Фордо сама по собі. Щоб знищити його, атака мала б відбуватися хвилями, коли бомбардувальники один за одним скидатимуть бомби в одну й ту саму яму. Військові та геологічні експерти кажуть, що це може бути здійсненно, але місія повна ризиків.

Можуть бути додаткові тунелі або об'єкти, які закопані ще глибше в гору

– сказала директорка Проекту з ядерних питань у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Гізер Вільямс.

Ще більше невизначеності додає те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який відвідав об'єкт, заявив минулого тижня, що він знаходиться на глибині 800 метрів під землею. Але, можливо, він говорив у загальних рисах, і більшість оцінок показують, що він знаходиться на глибині від 400 до 500 метрів під поверхнею гори.

Розмір і вага GBU-57 означають, що лише американський бомбардувальник-невидимка B-2 Spirit може нести його на місію. Хоча Ізраїль має винищувачі, він не розробив важких бомбардувальників, здатних нести вибухівку.

Коли GBU-57 наближається до своєї цілі, підтримуючи швидкість приблизно 800 км на годину, двері в череві бомбардувальника відкриваються, щоб скинути бомбу.

GBU-57/B важить стільки ж, скільки шкільний автобус. Бомба раніше була випробувана лише раз і ніколи не використовувалася в бойових діях.

Після розгортання бомби вона використовує GPS для досягнення цілі. Це дозволяє їй орієнтуватися з високою точністю, щоб кілька видів зброї могли вразити одне й те саме місце.

Бомба падає на землю з майже надзвуковою швидкістю. Під час удару її закруглена головка розподіляє початкову силу розчавлювання по сталевому корпусу, дозволяючи їй досягти цілі цілою.

Доповнення

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про пошкодження ключових будівель на ядерному об'єкті в Хондабі, Іран, внаслідок ізраїльських ударів. Зазначено, що дистиляційна установка також постраждала, тоді як МАГАТЕ продовжує моніторинг ситуації.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
B-2 Spirit
Міжнародне агентство з атомної енергії
Нью-Йорк таймс
Дональд Трамп
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