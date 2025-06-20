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Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран готовий "розглянути дипломатичні" варіанти

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність Тегерана відновити дипломатичні обговорення за умови припинення агресії Ізраїлю та притягнення агресора до відповідальності. Ця заява прозвучала після його переговорів у Женеві з главами МЗС європейських країн, де обговорювалася можливість нової ядерної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран готовий "розглянути дипломатичні" варіанти

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран готовий "розглянути дипломатичні питання" за умови, що "агресія Ізраїлю буде припинена". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Іран готовий знову розглянути дипломатичні питання, і як тільки агресія буде припинена, а агресор буде притягнутий до відповідальності за скоєні злочини

- сказав Арагчі, виступаючи перед журналістами після кількох годин переговорів з міністрами закордонних справ європейських країн у Женеві.

Він також додав, що Іран підтримує продовження дискусії з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом та висловлює готовність зустрітися знову найближчим часом.

Доповнення

Міністри закордонних справ Європи та Ірану зустрілися, щоб оцінити готовність Тегерана до переговорів щодо нової, посиленої ядерної угоди. Це відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, причому США висловили готовність до прямих контактів з Іраном.

Конфлікт загострився після атаки Ізраїлю на Іран, яка стала відповіддю на попередні атаки Тегерана. Іран відповів ракетним ударом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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