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Европейские дипломаты призвали Иран продолжить ядерные переговоры с США

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Европейские дипломаты призвали Иран продолжить ядерные переговоры с США, несмотря на удары Израиля. Они подчеркнули, что региональная эскалация опасна и Ирану не разрешено иметь ядерное оружие.

Европейские дипломаты призвали Иран продолжить ядерные переговоры с США

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и его коллеги из Германии, Франции и Европейского Союза призвали Иран продолжить переговорный процесс, в том числе и с Соединенными Штатами. Они также подчеркнули, что для этого не стоит ждать прекращения ударов Израиля по стране, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Мы стремимся продолжать текущие дискуссии и переговоры с Ираном и призываем Иран продолжать переговоры с Соединенными Штатами. Это опасный момент, и чрезвычайно важно, чтобы мы не увидели региональной эскалации этого конфликта

- заявил Ламми.

Британский дипломат подчеркнул, что согласно обсуждениям, региональная эскалация невыгодна. Поэтому стоит продолжать переговоры.

Обсуждения, которые у нас были с Ираном, заключались в том, что региональная эскалация никому не выгодна. Вот почему нам нужно продолжать переговоры с ООН открытыми

- говорит глава внешней политики ЕС Кайя Каллас.

По словам Ламми, европейские дипломаты четко дали понять, что Иран не может иметь ядерного оружия.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также призвал Иран продолжить переговорный процесс, в том числе с Соединенными Штатами.

Мы пригласили иранского министра рассмотреть возможность переговоров со всеми сторонами, включая Соединенные Штаты, не дожидаясь прекращения ударов, на что мы также надеемся

- заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

При этом Барро раскритиковал заявление израильского лидера Биньямина Нетаньяху, который не исключает возможности ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Иллюзорно и опасно желать навязать смену режима извне. Народ должен сам решать свою судьбу

- добавил Барро

Дополнение

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана возобновить дипломатические обсуждения при условии прекращения агрессии Израиля и привлечения агрессора к ответственности. Это заявление прозвучало после его переговоров в Женеве с главами МИД европейских стран, где обсуждалась возможность нового ядерного соглашения.

Министры иностранных дел Европы и Ирана встретились, чтобы оценить готовность Тегерана к переговорам по новому, усиленному ядерному соглашению. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, причем США выразили готовность к прямым контактам с Ираном.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Дэвид Лэмми
Али Хаменеи
Израиль
Женева
Кайя Каллас
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Тегеран
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Биньямин Нетаньяху
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Соединённые Штаты
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