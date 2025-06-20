Европейские дипломаты призвали Иран продолжить ядерные переговоры с США
Киев • УНН
Европейские дипломаты призвали Иран продолжить ядерные переговоры с США, несмотря на удары Израиля. Они подчеркнули, что региональная эскалация опасна и Ирану не разрешено иметь ядерное оружие.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и его коллеги из Германии, Франции и Европейского Союза призвали Иран продолжить переговорный процесс, в том числе и с Соединенными Штатами. Они также подчеркнули, что для этого не стоит ждать прекращения ударов Израиля по стране, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Sky News.
Мы стремимся продолжать текущие дискуссии и переговоры с Ираном и призываем Иран продолжать переговоры с Соединенными Штатами. Это опасный момент, и чрезвычайно важно, чтобы мы не увидели региональной эскалации этого конфликта
Британский дипломат подчеркнул, что согласно обсуждениям, региональная эскалация невыгодна. Поэтому стоит продолжать переговоры.
Обсуждения, которые у нас были с Ираном, заключались в том, что региональная эскалация никому не выгодна. Вот почему нам нужно продолжать переговоры с ООН открытыми
По словам Ламми, европейские дипломаты четко дали понять, что Иран не может иметь ядерного оружия.
Также министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также призвал Иран продолжить переговорный процесс, в том числе с Соединенными Штатами.
Мы пригласили иранского министра рассмотреть возможность переговоров со всеми сторонами, включая Соединенные Штаты, не дожидаясь прекращения ударов, на что мы также надеемся
При этом Барро раскритиковал заявление израильского лидера Биньямина Нетаньяху, который не исключает возможности ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Иллюзорно и опасно желать навязать смену режима извне. Народ должен сам решать свою судьбу
Дополнение
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана возобновить дипломатические обсуждения при условии прекращения агрессии Израиля и привлечения агрессора к ответственности. Это заявление прозвучало после его переговоров в Женеве с главами МИД европейских стран, где обсуждалась возможность нового ядерного соглашения.
Министры иностранных дел Европы и Ирана встретились, чтобы оценить готовность Тегерана к переговорам по новому, усиленному ядерному соглашению. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, причем США выразили готовность к прямым контактам с Ираном.