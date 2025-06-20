Європейські дипломати закликали Іран продовжити ядерні переговори з США

Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі та його колеги з Німеччини, Франції та Європейського Союзу закликали Іран продовжити переговорний процес, в тому числі і зі Сполученими Штатами. Вони також наголосили, що для цього не варто чекати на припинення ударів Ізраїля по країні, пише УНН з посиланням на The Guardian і Sky News.

Ми прагнемо продовжувати поточні дискусії та переговори з Іраном і закликаємо Іран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами. Це небезпечний момент, і надзвичайно важливо, щоб ми не побачили регіональної ескалації цього конфлікту - заявив Ламмі.

Британський дипломат наголосив, що згідно з обговореннями, регіональна ескалація не вигідна. Тому варто продовжувати переговори.

Обговорення, які ми мали з Іраном, полягали в тому, що регіональна ескалація нікому не вигідна. Ось чому нам потрібно продовжувати переговори з ООН відкритими - каже голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

За словами Ламмі, європейські дипломати чітко дали зрозуміти, що Іран не може мати ядерної зброї.

Також міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також закликав Іран продовжити переговорний процес, у тому числі зі Сполученими Штатами.

Ми запросили іранського міністра розглянути можливість переговорів з усіма сторонами, включаючи Сполучені Штати, не чекаючи на припинення ударів, на що ми також сподіваємося - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

При цьому Барро розкритикував заяву ізраїльського лідера Беньяміна Нетаньягу, який не виключає можливості ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Ілюзорно та небезпечно бажати нав’язати зміну режиму ззовні. Народ має сам вирішувати свою долю - додав Барро

Доповнення

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність Тегерана відновити дипломатичні обговорення за умови припинення агресії Ізраїлю та притягнення агресора до відповідальності. Ця заява прозвучала після його переговорів у Женеві з главами МЗС європейських країн, де обговорювалася можливість нової ядерної угоди.

Міністри закордонних справ Європи та Ірану зустрілися, щоб оцінити готовність Тегерана до переговорів щодо нової, посиленої ядерної угоди. Це відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, причому США висловили готовність до прямих контактів з Іраном.