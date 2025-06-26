Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров

Меджлис пытается привлекать страны, которые в определенной степени сохраняют отношения с россией, в том числе и Турцию, для возвращения крымских политзаключенных, в частности представителей крымскотатарского народа. Однако пока что нет результатов. Об этом журналисту УНН сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чубаров прокомментировал возможность Турции выступать посредником по возвращению крымских татар.

Мы привлекаем Турцию. Каждый раз, когда у нас происходят встречи с высокопоставленными турецкими чиновниками - сказал Чубаров.

Он отметил, что на прошлой неделе он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым принимали участие в работе 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая проходила в Стамбуле.

"Имели отдельную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Вопрос освобождения политзаключенных – это один из самых главных вопросов, которые мы обсуждаем с нашими зарубежными партнерами. Мы пытаемся привлекать страны, которые в определенной степени сохраняют отношения с москвой, в том числе и Турцию, но пока что нет результатов", - заявил Чубаров.

На вопрос, насколько сложно возвращать заключенных представителей крымскотатарского народа, Чубаров ответил: "Мы как Меджлис принимаем участие опосредованно в этих переговорах. Мы передаем списки, уточняем их. В первую очередь, это политзаключенные, то есть жители Крыма, которые лишены свободы по политически мотивированным, незаконным обвинениям".

Чубаров отметил, что во время крайних обменов пленными с рф не было ни одного политзаключенного.

При всех последних освобождениях, обменах не было ни одного политзаключенного. Последние были, когда были освобождены Нариман Джелял и потом позже Ление Умерова. А там в (оккупированном Крыму – ред.) лишено свободы более 230 политзаключенных - сказал Чубаров.

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Председатель Меджлиса также рассказал, освобождение каких категорий людей россия отвергает.

"Как мы понимаем, я здесь могу ссылаться на Президента Владимира Зеленского, что практически при любых возможностях, когда украинская сторона пытается обсуждать вопрос освобождения граждан Украины, политзаключенных, то россияне это отвергают. Три категории, которые они почти не допускают к обсуждению – это воины подразделений "Азова", крымские татары и журналисты. Поэтому здесь очень тяжело", - заявил Чубаров.

Добавим

Сегодня, 26 июня по случаю Дня крымскотатарского флага перед зданием МИД Украины состоялась торжественная церемония поднятия крымскотатарского флага с участием руководства МИД, лидеров Меджлиса крымскотатарского народа и руководства Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Во время мероприятия председатель Меджлиса Рефат Чубаров подчеркнул, что крымскотатарский флаг является символом и знаком неделимости Крыма с украинским государством.

"У крымскотатарского народа, в украинском обществе нет никаких сомнений в том, что Крым будет освобожден благодаря мужеству Силам обороны Украины в рядах, которых воюют достойно, в частности крымские татары. В освобожденном Крыму крымскотатарский флаг будет развеваться рядом с государственным флагом Украины, как символ крымскотатарской национальной автономии в составе независимого, суверенного украинского государства", - заявил Чубаров.

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Дополнение

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, за весь период оккупации количество политзаключенных и преследуемых по уголовным делам достигло 412 в оккупированном Крыму, 244 из них – представители коренного крымскотатарского народа.