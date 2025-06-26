$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
10:24 • 512 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
08:26 • 11604 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
08:12 • 47531 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
07:30 • 33676 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
06:55 • 39405 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 54840 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 87623 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 93037 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 90908 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
25 июня, 13:08 • 86124 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
66%
747мм
Популярные новости
Взрывы в москве: столица рф в ночь на 26 июня подверглась очередному удару беспилотников26 июня, 00:41 • 38034 просмотра
Наводила ракетные удары на авиацию ВСУ: жительница Кривого Рога приговорена к 15 годам за решеткой26 июня, 01:14 • 62520 просмотра
ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил26 июня, 01:45 • 64789 просмотра
россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД26 июня, 02:17 • 64225 просмотра
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек05:44 • 48406 просмотра
публикации
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”09:58 • 10218 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
08:12 • 47555 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 83524 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 89996 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 98415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гаага
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде07:00 • 19555 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 37233 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 45424 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 41015 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 76355 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
BFM TV
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост

Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Меджлис пытается привлечь страны, поддерживающие отношения с россией, в частности Турцию, для возвращения крымских политзаключенных, включая крымских татар.

Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров

Меджлис пытается привлекать страны, которые в определенной степени сохраняют отношения с россией, в том числе и Турцию, для возвращения крымских политзаключенных, в частности представителей крымскотатарского народа. Однако пока что нет результатов. Об этом журналисту УНН сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чубаров прокомментировал возможность Турции выступать посредником по возвращению крымских татар.

Мы привлекаем Турцию. Каждый раз, когда у нас происходят встречи с высокопоставленными турецкими чиновниками

- сказал Чубаров.

Он отметил, что на прошлой неделе он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым принимали участие в работе 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая проходила в Стамбуле.

"Имели отдельную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Вопрос освобождения политзаключенных – это один из самых главных вопросов, которые мы обсуждаем с нашими зарубежными партнерами. Мы пытаемся привлекать страны, которые в определенной степени сохраняют отношения с москвой, в том числе и Турцию, но пока что нет результатов", - заявил Чубаров.

На вопрос, насколько сложно возвращать заключенных представителей крымскотатарского народа, Чубаров ответил: "Мы как Меджлис принимаем участие опосредованно в этих переговорах. Мы передаем списки, уточняем их. В первую очередь, это политзаключенные, то есть жители Крыма, которые лишены свободы по политически мотивированным, незаконным обвинениям".

Чубаров отметил, что во время крайних обменов пленными с рф не было ни одного политзаключенного.

При всех последних освобождениях, обменах не было ни одного политзаключенного. Последние были, когда были освобождены Нариман Джелял и потом позже Ление Умерова. А там в (оккупированном Крыму – ред.) лишено свободы более 230 политзаключенных

- сказал Чубаров.

Украина вернула из российского плена еще 10 человек. Среди них - заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял28.06.24, 21:58 • 79017 просмотров

Председатель Меджлиса также рассказал, освобождение каких категорий людей россия отвергает.

"Как мы понимаем, я здесь могу ссылаться на Президента Владимира Зеленского, что практически при любых возможностях, когда украинская сторона пытается обсуждать вопрос освобождения граждан Украины, политзаключенных, то россияне это отвергают. Три категории, которые они почти не допускают к обсуждению – это воины подразделений "Азова", крымские татары и журналисты. Поэтому здесь очень тяжело", - заявил Чубаров.

Добавим

Сегодня, 26 июня по случаю Дня крымскотатарского флага перед зданием МИД Украины состоялась торжественная церемония поднятия крымскотатарского флага с участием руководства МИД, лидеров Меджлиса крымскотатарского народа и руководства Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Во время мероприятия председатель Меджлиса Рефат Чубаров подчеркнул, что крымскотатарский флаг является символом и знаком неделимости Крыма с украинским государством.

"У крымскотатарского народа, в украинском обществе нет никаких сомнений в том, что Крым будет освобожден благодаря мужеству Силам обороны Украины в рядах, которых воюют достойно, в частности крымские татары. В освобожденном Крыму крымскотатарский флаг будет развеваться рядом с государственным флагом Украины, как символ крымскотатарской национальной автономии в составе независимого, суверенного украинского государства", - заявил Чубаров.

По меньшей мере 60 человек погибли от репрессий в Крыму за время российской оккупации - КРЦ22.03.24, 11:44 • 22914 просмотров

Дополнение

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, за весь период оккупации количество политзаключенных и преследуемых по уголовным делам достигло 412 в оккупированном Крыму, 244 из них – представители коренного крымскотатарского народа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9