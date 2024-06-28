Украине удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей. Несмотря на все сложности. Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома - в Украине", - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогал.

"Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей. Обязательно освободим всех наших!" - резюмировал Зеленский.

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