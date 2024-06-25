Защищали Мариуполь, ЧАЭС и не только: Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть из плена еще 90 воинов

Еще 90 украинских военных удалось вернуть из плена рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Дома - это не просто слова. Дома - это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена. Воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине помнят обо всех наших людях в российском плену.

"Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг", - добавил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил украинскую команду, которая занимается обменами: Буданова, Ермака, Малюка, Клименка, Лубинца.

"Всем партнерам, которые помогают, ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей. Вместе можем достигать даже самых сложных результатов", - резюмировал Президент.

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