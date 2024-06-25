Захищали Маріуполь, ЧАЕС і не тільки: Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути з полону ще 90 воїнів
Київ • УНН
Ще 90 українських військовослужбовців, включаючи тих, хто захищав Маріуполь, Чорнобильську атомну електростанцію і різні прифронтові напрямки, були звільнені з російського полону в ході обміну полоненими за сприяння ОАЕ.
Ще 90 українських військових вдалось повернути із полону рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках
Він наголосив, що в Україні пам’ятають про всіх наших людей у російському полоні.
"Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог", - додав Зеленський.
Крім того, він подякував українській команді, яка займається обмінами: Буданову, Єрмаку, Малюку, Клименку, Лубінцю.
"Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів", - резюмував Президент.
У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі "90 на 90"25.06.24, 21:31 • 80532 перегляди