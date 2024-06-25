У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі "90 на 90"
Київ • УНН
росія і Україна ймовірно провели обмін військовополоненими, при цьому міністерство оборони росії заявило, що посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
У міноборони рф заявили, що відбувся обмін полоненими з Україною у форматі "90 на 90", передає УНН.
"Внаслідок переговорного процесу ... повернуто 90 російських військовослужбовців... Натомість передано 90 військовополонених ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
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У імноборони рф зазначили, що "звільнених військовослужбовців буде доставлено до москви для проходження лікування та реабілітації в медичних установах Міноборони росії".
При обміні, за даними окупантів, посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
Наразі представники української влади та Міноборони України інформацію про обмін не коментували.