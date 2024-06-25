В минобороны рф заявили, что состоялся обмен пленными с Украиной в формате "90 на 90", передает УНН.

"Вследствие переговорного процесса ... возвращено 90 российских военнослужащих... И передано 90 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

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В минобороны рф отметили, что "освобожденные военнослужащие будут доставлены в москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны россии".

При обмене, по данным оккупантов, посредническое участие гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас представители украинской власти и Минобороны Украины информацию об обмене не комментировали.