Україна повернула з російського полону ще 10 осіб. Серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
Київ • УНН
Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей, зокрема Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Серед них - Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі. Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", - повдіомив Зеленський.
Глава держави подякував всім, хто допомагав.
"Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей. Обовʼязково звільнимо всіх наших!" - резюмував Зеленський.
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