По меньшей мере 60 человек погибли от репрессий в Крыму за время российской оккупации - КРЦ

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, оккупанты убили в Крыму по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщается на странице Центра в Фейсбук, передает УНН.

Детали

За период оккупации Крыма на полуострове зафиксировано 60 погибших, 28 из которых - представители крымскотатарского народа

Среди убитых 4 жертвы политических репрессий (3 из них - это крымские татары), 13 жертв дискриминации (11 - крымские татары), 30 жертв террора (8 - крымские татары) и 13 жертв полицейского произвола (6 - крымские татары).

После оккупации Крыма российской федерацией исчезновения, похищения и убийства людей стали регулярной практикой. Подконтрольные кремлю крымские власти создают лишь видимость расследования этих случаев, несмотря на то, что в соответствии с Резолюцией ГА ООН A/RES/71/205 россия названа государством-оккупантом и на нее возложена ответственность за соблюдение прав человека на этой территории - говорится в сообщении.

В Крымскотатарском Ресурсном Центре осудили аресты, задержания, похищения и убийства людей, которые используются в Крыму как способ давления и запугивания коренного крымскотатарского народа и проукраинских активистов.

Напомним

Крымскотатарский Ресурсный Центр опубликовал список пропавших без вести за время оккупации Крыма: 24 человека считаются пропавшими без вести, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа.

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