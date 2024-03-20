"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Подконтрольный рф Киевский районный суд в Симферополе оштрафовал на 2500 рублей правозащитницу и журналистку Лутфию Зудиеву по статье о "злоупотреблении свободой массовой информации", передает УНН со ссылкой на "Крымскую солидарность".

На нее был составлен протокол за "распространение в средствах массовой информации информацию об иностранных агентах или материалов, которые они производят, без указания на статус иностранного агента".

По словам Зудиевой, суд вынес решение без ее участия и не рассмотрел письменные возражения по административному делу. Правозащитница считает, что не является субъектом правонарушения и как физическое лицо не обязана была выполнять требования, а начальник отдела Центра противодействия экстремизму в Крыму Руслан Шамбазов фактически приравнял ее личную страницу в Фейсбуке к зарегистрированному СМИ.

"Из-за ДТП в дороге и пробок, я опоздала на несколько минут. Предупредила судью через защитника, но она почему-то расценила это как неуважение. Все свои аргументы, которые готовила на заседание и не озвучила, я изложу в апелляционной жалобе", - отметила Зудиева.

Правозащитница заявила, что привлечь к административной ответственности по части 2.1 ст. 13.15 КоАП рф можно исключительно либо редакцию СМИ, либо учредителя СМИ, а также главного редактора или иное должностное лицо.

"... Именно орган, уполномоченный в сфере надзора за средствами массовой информации, должен составлять этот протокол и передавать его в судебные органы для рассмотрения", - рассказал после заседания адвокат Эмиль Курбединов.

Киевский райсуд с этими доводами защитника не согласился. Заседание длилось 8 минут, отмечает "Крымская солидарность".