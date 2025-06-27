КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров

Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Є інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче відіслати до росії ще більше військ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

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"Використання росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", - повідомив Умєров.

Північна Корея, з його слів, уже залучила до війни проти України 11 тисяч бійців з приблизно 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кім Чен Ина. Ідеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями. Умєров зазначив, що ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

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За інформацією української розвідки, росія втратила кілька хвиль так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості кремля щодо формування нових боєздатних сил.

За наявною інформацією, Кім Чен Ин розглядав можливість передати росії додатковий контингент. Однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

Міністр оборони додав, що після підписання міждержавних договорів росія намагається використати КНДР у власних цілях. Ідеться про так звані "військові гарантії" між державами, які передбачають взаємну допомогу у випадку війни.

На практиці ж КНДР витрачає свій ресурс, а росія не демонструє намірів виконувати свої зобов’язання. Така ситуація викликає занепокоєння у керівництва Північної Кореї.

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Умєров також запевнив, що Міноборони України разом із партнерами має детальну інформацію про рух та застосування північнокорейських підрозділів і продовжує аналізувати можливі загрози. Імовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій росії.

Доповнення

Південна Корея стверджує, що Північна Корея може направити війська до росії в липні або серпні, а також продовжує постачати зброю. В обмін на боєприпаси та ракети, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо супутників та систем наведення ракет.