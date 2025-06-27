$41.590.08
48.640.31
ukenru
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
Ексклюзив
09:36 • 1624 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:20 • 6110 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:30
09:07 • 9924 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 153797 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 122528 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 103728 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 120465 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 237668 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 95259 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 227076 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
44%
750мм
Популярнi новини
Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ27 червня, 00:28 • 113739 перегляди
Смертний вирок у Японії: відомого вбивцю стратили вперше з 2022 року27 червня, 02:54 • 58738 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 82461 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні06:13 • 27215 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову06:15 • 24241 перегляди
Публікації
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 82642 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 153794 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу26 червня, 15:27 • 113378 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 237665 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 227072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 77828 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 110301 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 82379 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 89223 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 77893 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-400
Truth Social
Крилата ракета
Нафта

КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров

Київ • УНН

 • 8868 перегляди

Міністр оборони України заявив про участь 11 тисяч бійців КНДР у війні та ймовірну відправку додаткових сил. Ці підрозділи вже зазнали значних втрат, що вказує на виснаження елітного резерву КНДР.

КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров

Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Є інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче відіслати до росії ще більше військ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

"Використання росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", - повідомив Умєров.

Північна Корея, з його слів, уже залучила до війни проти України 11 тисяч бійців з приблизно 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кім Чен Ина. Ідеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями. Умєров зазначив, що ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

Близько 600 солдатів КНДР загинули у боях за росію проти України - Сеул30.04.25, 08:51 • 5131 перегляд

За інформацією української розвідки, росія втратила кілька хвиль так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості кремля щодо формування нових боєздатних сил.

За наявною інформацією, Кім Чен Ин розглядав можливість передати росії додатковий контингент. Однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

Міністр оборони додав, що після підписання міждержавних договорів росія намагається використати КНДР у власних цілях. Ідеться про так звані "військові гарантії" між державами, які передбачають взаємну допомогу у випадку війни.

На практиці ж КНДР витрачає свій ресурс, а росія не демонструє намірів виконувати свої зобов’язання. Така ситуація викликає занепокоєння у керівництва Північної Кореї.

Північна Корея хоче відправити 25 тисяч працівників на завод дронів у росії - NHK19.06.25, 17:29 • 3956 переглядiв

Умєров також запевнив, що Міноборони України разом із партнерами має детальну інформацію про рух та застосування північнокорейських підрозділів і продовжує аналізувати можливі загрози. Імовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій росії.

Доповнення

Південна Корея стверджує, що Північна Корея може направити війська до росії в липні або серпні, а також продовжує постачати зброю. В обмін на боєприпаси та ракети, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо супутників та систем наведення ракет.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаНовини Світу
Умєров Рустем Енверович
Міністерство оборони України
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9