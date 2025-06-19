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Північна Корея хоче відправити 25 тисяч працівників на завод дронів у росії - NHK

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Північна Корея планує направити до 25 тисяч працівників на російський завод у Татарстані для навчання та отримання досвіду в експлуатації дронів. Це посилить військову співпрацю між країнами на тлі вторгнення РФ в Україну.

Північна Корея хоче відправити 25 тисяч працівників на завод дронів у росії - NHK

Північна Корея розглядає можливість відправити до 25 тисяч працівників на російський завод з виробництва безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на японську телерадіокомпанію NHK.

Деталі

Як зазначає NHK, КНДР планує направити своїх громадян на завод у російській Алабузькій спеціальній економічній зоні в татарстані. Основна мета – отримання досвіду та навчання експлуатації дронів. Це має допомогти Північній Кореї налагодити власне виробництво.

Північна Корея розглядає можливість направлення працівників до виробника дронів у росії для збільшення виробництва в обмін на навчання експлуатації безпілотного літального апарату

– повідомили журналісти з посиланням на дипломатичні джерела на Заході та в росії.

Додатково

Зміцнення військових зв’язків між рф і КНДР продовжується на тлі вторгнення росії в Україну. Пхеньян, зі свого боку, прагне посилити власні збройні сили.

Військова співпраця між росією та Північною Кореєю продовжує поглиблюватися, оскільки росія збільшує виробництво безпілотників на тлі вторгнення в Україну. Тим часом Північна Корея прагне зміцнити свої збройні сили

 – зазначає NHK.

Нагадаємо

У червні минулого року КНДР і рф підписали договір про стратегічне партнерство. Він передбачає взаємну військову допомогу у разі надзвичайних ситуацій.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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