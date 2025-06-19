Північна Корея хоче відправити 25 тисяч працівників на завод дронів у росії - NHK
Київ • УНН
Північна Корея планує направити до 25 тисяч працівників на російський завод у Татарстані для навчання та отримання досвіду в експлуатації дронів. Це посилить військову співпрацю між країнами на тлі вторгнення РФ в Україну.
Північна Корея розглядає можливість відправити до 25 тисяч працівників на російський завод з виробництва безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на японську телерадіокомпанію NHK.
Деталі
Як зазначає NHK, КНДР планує направити своїх громадян на завод у російській Алабузькій спеціальній економічній зоні в татарстані. Основна мета – отримання досвіду та навчання експлуатації дронів. Це має допомогти Північній Кореї налагодити власне виробництво.
Північна Корея розглядає можливість направлення працівників до виробника дронів у росії для збільшення виробництва в обмін на навчання експлуатації безпілотного літального апарату
Додатково
Зміцнення військових зв’язків між рф і КНДР продовжується на тлі вторгнення росії в Україну. Пхеньян, зі свого боку, прагне посилити власні збройні сили.
Військова співпраця між росією та Північною Кореєю продовжує поглиблюватися, оскільки росія збільшує виробництво безпілотників на тлі вторгнення в Україну. Тим часом Північна Корея прагне зміцнити свої збройні сили
Нагадаємо
У червні минулого року КНДР і рф підписали договір про стратегічне партнерство. Він передбачає взаємну військову допомогу у разі надзвичайних ситуацій.