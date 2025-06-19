Северная Корея хочет отправить 25 тысяч рабочих на завод дронов в россии - NHK
Киев • УНН
Северная Корея планирует направить до 25 тысяч рабочих на российский завод в Татарстане для обучения и получения опыта в эксплуатации дронов. Это усилит военное сотрудничество между странами на фоне вторжения рф в Украину.
Северная Корея рассматривает возможность отправки до 25 тысяч работников на российский завод по производству беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK.
Детали
Как отмечает NHK, КНДР планирует направить своих граждан на завод в российской Алабужской специальной экономической зоне в Татарстане. Основная цель – получение опыта и обучение эксплуатации дронов. Это должно помочь Северной Корее наладить собственное производство.
Северная Корея рассматривает возможность направления работников к производителю дронов в россии для увеличения производства в обмен на обучение эксплуатации беспилотного летательного аппарата
Дополнительно
Укрепление военных связей между РФ и КНДР продолжается на фоне вторжения России в Украину. Пхеньян, со своей стороны, стремится усилить собственные вооруженные силы.
Военное сотрудничество между россией и Северной Кореей продолжает углубляться, поскольку россия увеличивает производство беспилотников на фоне вторжения в Украину. Тем временем Северная Корея стремится укрепить свои вооруженные силы
Напомним
В июне прошлого года КНДР и рф подписали договор о стратегическом партнерстве. Он предусматривает взаимную военную помощь в случае чрезвычайных ситуаций.