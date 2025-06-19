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Северная Корея хочет отправить 25 тысяч рабочих на завод дронов в россии - NHK

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Северная Корея планирует направить до 25 тысяч рабочих на российский завод в Татарстане для обучения и получения опыта в эксплуатации дронов. Это усилит военное сотрудничество между странами на фоне вторжения рф в Украину.

Северная Корея хочет отправить 25 тысяч рабочих на завод дронов в россии - NHK

Северная Корея рассматривает возможность отправки до 25 тысяч работников на российский завод по производству беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK.

Детали

Как отмечает NHK, КНДР планирует направить своих граждан на завод в российской Алабужской специальной экономической зоне в Татарстане. Основная цель – получение опыта и обучение эксплуатации дронов. Это должно помочь Северной Корее наладить собственное производство.

Северная Корея рассматривает возможность направления работников к производителю дронов в россии для увеличения производства в обмен на обучение эксплуатации беспилотного летательного аппарата

– сообщили журналисты со ссылкой на дипломатические источники на Западе и в россии.

Дополнительно

Укрепление военных связей между РФ и КНДР продолжается на фоне вторжения России в Украину. Пхеньян, со своей стороны, стремится усилить собственные вооруженные силы.

Военное сотрудничество между россией и Северной Кореей продолжает углубляться, поскольку россия увеличивает производство беспилотников на фоне вторжения в Украину. Тем временем Северная Корея стремится укрепить свои вооруженные силы

 – отмечает NHK.

Напомним

В июне прошлого года КНДР и рф подписали договор о стратегическом партнерстве. Он предусматривает взаимную военную помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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