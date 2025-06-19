Северная Корея хочет отправить 25 тысяч рабочих на завод дронов в россии - NHK

Северная Корея рассматривает возможность отправки до 25 тысяч работников на российский завод по производству беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK.

Как отмечает NHK, КНДР планирует направить своих граждан на завод в российской Алабужской специальной экономической зоне в Татарстане. Основная цель – получение опыта и обучение эксплуатации дронов. Это должно помочь Северной Корее наладить собственное производство.

Северная Корея рассматривает возможность направления работников к производителю дронов в россии для увеличения производства в обмен на обучение эксплуатации беспилотного летательного аппарата