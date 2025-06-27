КНДР привлекла до 11 тыс. бойцов элитного резерва к войне против Украины, Ким Чен Ын может отправить новый контингент - Умеров

Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента. Есть информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет отправить в Россию еще больше войск, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.

Детали

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", - сообщил Умеров.

Северная Корея, по его словам, уже привлекла к войне против Украины 11 тысяч бойцов из примерно 50-тысячного "личного резерва" режима Ким Чен Ына. Речь идет о бойцах, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям. Умеров отметил, что эти подразделения уже понесли существенные потери.

Около 600 солдат КНДР погибли в боях за россию против Украины - Сеул

По информации украинской разведки, Россия потеряла несколько волн так называемого элитного резерва КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.

По имеющейся информации, Ким Чен Ын рассматривал возможность передать России дополнительный контингент. Однако это ставит под угрозу его собственную безопасность, ведь речь идет об истощении стратегического резерва.

Министр обороны добавил, что после подписания межгосударственных договоров Россия пытается использовать КНДР в собственных целях. Речь идет о так называемых "военных гарантиях" между государствами, которые предусматривают взаимную помощь в случае войны.

На практике же КНДР тратит свой ресурс, а Россия не демонстрирует намерений выполнять свои обязательства. Такая ситуация вызывает беспокойство у руководства Северной Кореи.

Северная Корея хочет отправить 25 тысяч рабочих на завод дронов в россии - NHK

Умеров также заверил, что Минобороны Украины вместе с партнерами имеет детальную информацию о движении и применении северокорейских подразделений и продолжает анализировать возможные угрозы. Вероятное дальнейшее использование корейского контингента может свидетельствовать о недостатке мобилизационного ресурса в самой России.

Дополнение

Южная Корея утверждает, что Северная Корея может направить войска в Россию в июле или августе, а также продолжает поставлять оружие. В обмен на боеприпасы и ракеты, Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по спутникам и системам наведения ракет.