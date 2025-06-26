Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом

Після дев’яти років спільного життя голлівудська пара Кеті Перрі та Орландо Блум вирішили розійтися. За словами джерел вони розлучилися, але підтримують дружні стосунки. Причиною стало тривале напруження у відносинах, яке загострилося на тлі гастролей Перрі, критики її останнього альбому й життя на відстані, пише DailyMail, передає УНН.

Деталі

Як повідомило джерело виданню Us Weekly, "Кеті та Орландо розлучилися, але підтримують дружні стосунки", наголосивши, що розрив наразі "не є суперечливим".

Пара почала віддалятися останніми місяцями, коли, за словами джерела, їхні стосунки стали "напруженими протягом місяців", а сам розрив названо "давно назрілим".

Кеті, як стверджується, непросто переживає розрив, але водночас відчуває полегшення.

Кеті, звичайно, засмучена, але полегшена, що їй не доведеться переживати ще одне розлучення, адже це був найгірший час у її житті - зазначає джерело.

Ситуація загострилася після серії особистих і професійних викликів. 40-річна попзірка нещодавно вирушила у гастрольний тур Австралією та презентувала свій новий альбом 143, який отримав переважно негативні відгуки.

Критики й фанати в соцмережах висміювали запис, зазначаючи, що він "звучить так, ніби його згенерували за допомогою штучного інтелекту". Це співпало з її подорожжю в космос, яка теж спричинила хвилю негативної реакції в медіапросторі. Все це, за даними видання People, створило додаткову "напруженість" у стосунках пари.

Поки 48-річний Блум перебував у США, Перрі гастролювала з донькою Дейзі Австралією. У червні її неодноразово бачили без обручки.

Тим часом Орландо з'являвся на публіці наодинці: серед іншого - на фестивалі Tribeca та заході, присвяченому запуску круїзного лайнера.

У понеділок DailyMail повідомив, що пара здає в оренду свій розкішний особняк у Монтесіто, Каліфорнія, вартістю 30 мільйонів доларів, подружжю Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер. Це лише підсилило чутки про остаточне розставання.

Джерело Us Weekly зауважило, що "вона та Орландо завжди жили в своєму іншому будинку в Монтесіто як в основному".

Наразі Перрі зосереджена на собі та чотирирічній доньці Дейзі, тоді як Орландо готується відвідати весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес без неї - ймовірно, вже як "неодружений чоловік", повідомляє TMZ.

Доповнення

Роман Кеті та Орландо розпочався у січні 2016 року на вечірці після церемонії "Золотого глобуса". За словами очевидців, між ними миттєво виникла "справжня хімія". Незабаром після цього вони з’явилися разом на побаченні в театрі, а в Instagram офіційно "засвітилися" у травні того ж року.

Їхні стосунки завжди вирізнялися нестандартністю: вони катались на сапборді в Італії (де Блум був повністю голим), знімались у костюмах літніх версій себе у короткометражному фільмі Transmissions From the Future, де закликали американців "врятувати демократію, поки є така можливість".

Пара заручилася на День святого Валентина 2019 року, а вже в серпні 2020-го в них народилася донька. Хоча в історії їхнього кохання були яскраві та емоційні моменти, здається, наразі вони розпочинають нові глави - окремо.

Подруга Кеті Перрі та Орландо Блума різко висловилася про чутки щодо розставання пари