Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
10:24 • 15151 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
09:58 • 57414 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
08:26 • 40810 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
08:12 • 100299 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 59410 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 55809 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 64680 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 91469 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 94279 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 91784 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
52%
747мм
Популярнi новини
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26 червня, 05:44 • 73311 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 48137 перегляди
Голові Єврокомісії фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate26 червня, 07:37 • 16496 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС08:18 • 70455 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги09:38 • 21146 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
09:58 • 57414 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
08:12 • 100299 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 108682 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 115088 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 122125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Гаага
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 1898 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 48825 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 47891 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 55813 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 49794 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Файненшл таймс
BFM TV
Fox News Channel
Вашингтон пост

Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

У вівторок, 24 червня 2025 року, Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно розлучилися після дев'яти років стосунків. Колись вони були однією з наймодніших пар Голлівуду.

Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом

Після дев’яти років спільного життя голлівудська пара Кеті Перрі та Орландо Блум вирішили розійтися. За словами джерел вони розлучилися, але підтримують дружні стосунки. Причиною стало тривале напруження у відносинах, яке загострилося на тлі гастролей Перрі, критики її останнього альбому й життя на відстані, пише DailyMail, передає УНН.

Деталі

Як повідомило джерело виданню Us Weekly, "Кеті та Орландо розлучилися, але підтримують дружні стосунки", наголосивши, що розрив наразі "не є суперечливим".

Пара почала віддалятися останніми місяцями, коли, за словами джерела, їхні стосунки стали "напруженими протягом місяців", а сам розрив названо "давно назрілим".

Кеті, як стверджується, непросто переживає розрив, але водночас відчуває полегшення.

Кеті, звичайно, засмучена, але полегшена, що їй не доведеться переживати ще одне розлучення, адже це був найгірший час у її житті

- зазначає джерело.

Ситуація загострилася після серії особистих і професійних викликів. 40-річна попзірка нещодавно вирушила у гастрольний тур Австралією та презентувала свій новий альбом 143, який отримав переважно негативні відгуки.

Критики й фанати в соцмережах висміювали запис, зазначаючи, що він "звучить так, ніби його згенерували за допомогою штучного інтелекту". Це співпало з її подорожжю в космос, яка теж спричинила хвилю негативної реакції в медіапросторі. Все це, за даними видання People, створило додаткову "напруженість" у стосунках пари.

Поки 48-річний Блум перебував у США, Перрі гастролювала з донькою Дейзі Австралією. У червні її неодноразово бачили без обручки.

Тим часом Орландо з'являвся на публіці наодинці: серед іншого - на фестивалі Tribeca та заході, присвяченому запуску круїзного лайнера.

У понеділок DailyMail повідомив, що пара здає в оренду свій розкішний особняк у Монтесіто, Каліфорнія, вартістю 30 мільйонів доларів, подружжю Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер. Це лише підсилило чутки про остаточне розставання.

Джерело Us Weekly зауважило, що "вона та Орландо завжди жили в своєму іншому будинку в Монтесіто як в основному".

Наразі Перрі зосереджена на собі та чотирирічній доньці Дейзі, тоді як Орландо готується відвідати весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес без неї - ймовірно, вже як "неодружений чоловік", повідомляє TMZ.

Доповнення

Роман Кеті та Орландо розпочався у січні 2016 року на вечірці після церемонії "Золотого глобуса". За словами очевидців, між ними миттєво виникла "справжня хімія". Незабаром після цього вони з’явилися разом на побаченні в театрі, а в Instagram офіційно "засвітилися" у травні того ж року.

Їхні стосунки завжди вирізнялися нестандартністю: вони катались на сапборді в Італії (де Блум був повністю голим), знімались у костюмах літніх версій себе у короткометражному фільмі Transmissions From the Future, де закликали американців "врятувати демократію, поки є така можливість".

Пара заручилася на День святого Валентина 2019 року, а вже в серпні 2020-го в них народилася донька. Хоча в історії їхнього кохання були яскраві та емоційні моменти, здається, наразі вони розпочинають нові глави - окремо.

Подруга Кеті Перрі та Орландо Блума різко висловилася про чутки щодо розставання пари19.06.25, 15:09 • 3042 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Джефф Безос
Італія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9