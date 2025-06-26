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Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Во вторник, 24 июня 2025 года, Кэти Перри и Орландо Блум официально расстались после девяти лет отношений. Когда-то они были одними из самых модных пар Голливуда.

Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом

После девяти лет совместной жизни голливудская пара Кэти Перри и Орландо Блум решили разойтись. По словам источников, они расстались, но поддерживают дружеские отношения. Причиной стало длительное напряжение в отношениях, которое обострилось на фоне гастролей Перри, критики ее последнего альбома и жизни на расстоянии, пишет DailyMail, передает УНН.

Детали

Как сообщил источник изданию Us Weekly, "Кэти и Орландо расстались, но поддерживают дружеские отношения", подчеркнув, что разрыв сейчас "не является спорным".

Пара начала отдаляться в последние месяцы, когда, по словам источника, их отношения стали "напряженными в течение месяцев", а сам разрыв назван "давно назревшим".

Кэти, как утверждается, непросто переживает разрыв, но в то же время чувствует облегчение.

Кэти, конечно, расстроена, но облегчена, что ей не придется переживать еще один развод, ведь это было худшее время в ее жизни

- отмечает источник.

Ситуация обострилась после серии личных и профессиональных вызовов. 40-летняя поп-звезда недавно отправилась в гастрольный тур по Австралии и представила свой новый альбом 143, который получил преимущественно негативные отзывы.

Критики и фанаты в соцсетях высмеивали запись, отмечая, что она "звучит так, будто ее сгенерировали с помощью искусственного интеллекта". Это совпало с ее путешествием в космос, которое тоже вызвало волну негативной реакции в медиапространстве. Все это, по данным издания People, создало дополнительную "напряженность" в отношениях пары.

Пока 48-летний Блум находился в США, Перри гастролировала с дочерью Дейзи по Австралии. В июне ее неоднократно видели без обручального кольца.

Тем временем Орландо появлялся на публике в одиночестве: среди прочего - на фестивале Tribeca и мероприятии, посвященном запуску круизного лайнера.

В понедельник DailyMail сообщил, что пара сдает в аренду свой роскошный особняк в Монтесито, Калифорния, стоимостью 30 миллионов долларов, супругам Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер. Это лишь усилило слухи об окончательном расставании.

Источник Us Weekly заметил, что "она и Орландо всегда жили в своем другом доме в Монтесито как в основном".

Сейчас Перри сосредоточена на себе и четырехлетней дочери Дейзи, тогда как Орландо готовится посетить свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес без нее - вероятно, уже как "неженатый мужчина", сообщает TMZ.

Дополнение

Роман Кэти и Орландо начался в январе 2016 года на вечеринке после церемонии "Золотого глобуса". По словам очевидцев, между ними мгновенно возникла "настоящая химия". Вскоре после этого они появились вместе на свидании в театре, а в Instagram официально "засветились" в мае того же года.

Их отношения всегда отличались нестандартностью: они катались на сапборде в Италии (где Блум был полностью голым), снимались в костюмах летних версий себя в короткометражном фильме Transmissions From the Future, где призывали американцев "спасти демократию, пока есть такая возможность".

Пара обручилась на День святого Валентина 2019 года, а уже в августе 2020-го у них родилась дочь. Хотя в истории их любви были яркие и эмоциональные моменты, кажется, сейчас они начинают новые главы - отдельно.

Подруга Кэти Перри и Орландо Блума резко высказалась о слухах о расставании пары19.06.25, 15:09 • 3042 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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