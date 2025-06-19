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Подруга Кэти Перри и Орландо Блума резко высказалась о слухах о расставании пары

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Слухи о разрыве между певицей Кэти Перри и актером Орландо Блумом набирают обороты. Пара, помолвленная с 2019 года, переживает серьезные трудности, о чем свидетельствуют заявления близких друзей и отсутствие обручального кольца у Перри.

Подруга Кэти Перри и Орландо Блума резко высказалась о слухах о расставании пары

Слухи о разрыве между Кэти Перри и Орландо Блумом, которые помолвлены с 2019 года, в последнее время набирают обороты. Инсайдеры утверждают: пара, которая начала встречаться девять лет назад, сейчас переживает серьезный кризис в отношениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

Как сообщает издание, одна из близких подруг пары заявила: "К сожалению, у них дела идут неважно... Боюсь, ситуация выглядит не слишком обнадеживающе". По ее словам, нынешнее напряжение в отношениях стало заметным еще несколько недель назад, когда 40-летнюю певицу видели без ее знакового обручального кольца с рубином.

Также появилась информация, что 48-летний Орландо Блум посетит свадьбу Джеффа Безоса в Венеции один, хотя ранее планировал ехать с Кэти. Другой источник сообщил, что пара уже фактически рассталась, но решила не делать это публично до завершения гастрольного тура певицы.

Тур The Lifetime Tours сейчас продолжается в Австралии и переезжает в США в следующем месяце. Финальный концерт запланирован на декабрь в Великобритании. Известно, что в тур Кэти отправилась с дочерью пары — Дейзи Дав.

Во время одного из недавних выступлений в Сиднее, Кэти, получив от фаната шоколадное печенье Tim Tam, сказала: "Эта песня — о разрыве, и это печенье меня спасло". В тот момент она исполняла свою знаковую балладу I'm Still Breathing (2008), которая рассказывает о пережитом разочаровании.

Отметим, что у Перри уже был непростой опыт в браке — в 2012 году, находясь на гастролях в Азии, она узнала о разводе с Расселом Брэндом... через SMS. Тогда, по ее словам, она прилагала все усилия, чтобы спасти отношения.

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С Блумом, как и с Брэндом, Кэти посещала сеансы парной терапии. В одном из последних интервью она признавалась: "Он очень чувствительный, эмоционально развитый. Каждое утро просыпается в 7 и медитирует. Нас объединяет стремление к духовному росту и поиск высшего смысла".

Официальных заявлений от пары пока не поступало.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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