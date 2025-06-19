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Подруга Кеті Перрі та Орландо Блума різко висловилася про чутки щодо розставання пари

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Чутки про розрив між співачкою Кеті Перрі та актором Орландо Блумом набирають обертів. Пара, заручена з 2019 року, переживає серйозні труднощі, про що свідчать заяви близьких друзів та відсутність обручки у Перрі.

Подруга Кеті Перрі та Орландо Блума різко висловилася про чутки щодо розставання пари

Чутки про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом, які заручені з 2019 року, останнім часом набирають обертів. Інсайдери стверджують: пара, яка почала зустрічатися дев’ять років тому, нині переживає серйозну кризу у стосунках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

Деталі

Як повідомляє видання, одна з близьких подруг подружжя заявила: "На жаль, у них справи кепські... Боюсь, ситуація виглядає не надто обнадійливо". За її словами, нинішнє напруження у стосунках стало помітним ще кілька тижнів тому, коли 40-річну співачку бачили без її знакової обручки з рубіном.

Також з'явилася інформація, що 48-річний Орландо Блум відвідає весілля Джеффа Безоса у Венеції сам, хоча раніше планував їхати з Кеті. Інше джерело повідомило, що пара вже фактично розлучилася, але вирішила не робити це публічно до завершення гастрольного туру співачки.

Тур The Lifetime Tours нині триває в Австралії й переїжджає до США наступного місяця. Фінальний концерт заплановано на грудень у Великій Британії. Відомо, що у тур Кеті вирушила з донькою пари — Дейзі Дав.

Під час одного з нещодавніх виступів у Сіднеї, Кеті, отримавши від фаната шоколадне печиво Tim Tam, сказала: "Ця пісня — про розрив, і це печиво мене врятувало". У той момент вона виконувала свою знакову баладу I'm Still Breathing (2008), яка розповідає про пережите розчарування.

Зазначимо, що Перрі вже мала непростий досвід у шлюбі — у 2012 році, перебуваючи на гастролях в Азії, вона дізналася про розлучення з Расселом Брендом... через SMS. Тоді, за її словами, вона докладала всіх зусиль, аби врятувати стосунки.

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Із Блумом, як і з Брендом, Кеті відвідувала сеанси парної терапії. В одному з останніх інтерв’ю вона зізнавалася: "Він дуже чутливий, емоційно розвинений. Щоранку прокидається о 7-й і медитує. Нас єднає прагнення до духовного зростання та пошук вищого сенсу".

Офіційних заяв від пари наразі не надходило.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКультураНовини Світу
Джефф Безос
Венеція
Австралія
Велика Британія
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Tesla
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